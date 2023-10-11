Дима Билан отменил ближайшие концерты из-за бронхита

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«Концерты Билана в Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Тюмени перенесли. Дима заболел и находится в больнице. Ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты концертов, которые уточняются», - говорится в сообщении.

Концертный директор артиста Дмитрий Бушуев сообщил «360», что Билан находится в стабильном состоянии.

«Дима нормально себя чувствует, у него бронхит», - сказал он.

Сам исполнитель в соцсети отметил, что сейчас находится под наблюдением врачей.

«Перелеты и переезды могут сильно усугубить ситуацию. Я вынужден остаться в Москве, чтобы не рисковать и пойти на поправку в спокойной обстановке», - уточнил певец.

Ранее стало известно, что Билан приобрел себе квартиру с видом на Кремль и Красную площадь.