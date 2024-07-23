Дилеры озвучили неутешительный прогноз для российского авторынка

Эксперты отметили, что спрос на автомобили в России пока сохраняется. По мнению представителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры», граждане стремятся купить машины до того, как ситуация на рынке осложнится еще больше.

По мнению специалистов, на спрос сильно повлияют растущие ставки по кредитам, утильсбор и ужесточение правил ввоза зарубежных авто. В аналитическом агентстве «Автостат» рассказали, что к декабрю рынок достигнет планки в 1,5 миллиона реализованных новых машин.

Ранее руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко заявил, что россияне могут найти на вторичном авторынке хорошие машины стоимостью до 1,7 миллиона рублей. В качестве примера он привел объявления о продаже Hyundai Solaris с 1.6-литровым двигателем и кроссовера Nissan X-Trail 2011 года выпуска.