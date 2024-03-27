«Диктант Победы» на знание истории ВОВ пройдет в России

Задания 2024 года посвятят 80-летию освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и выходу советских войск на границы СССР. Акция пройдет во всех регионах России и на территории 50 зарубежных государств. Диктант переведут на английский, французский, китайский, арабский и испанский языки. Площадки проведения тестирования откроют в музеях, школах, на вокзалах, в поездах дальнего следования, самолетах и аэропортах.

«В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В 2022 году в одном только Подмосковье открыли более тысяч мест проведения «Диктанта Победы». Для участия в тестировании ввели предварительную онлайн-регистрацию.