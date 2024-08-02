02 августа 2024, 11:27

Дикообраз устроил побег из зоопарка под Петербургом

Читайте нас в: Google Новости

В ночь на 2 августа жители Ленинградской области заметили дикобраза, который прогуливался неподалеку от домой в Всеволожском районе. Позднее стало известно, что животное сбежало из зоопарка в «Охта парке», сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

Первым дикобраза заметил мужчина, который гулял с собакой. Он вызвал экстренные службы, которые связались с администрацией «Охта парка». Но там отказались забирать животное до утра и предложили, чтобы оно просто «погуляло» до утра.

В итоге неравнодушные соседи поймали дикобраза, отвели его в укромное место, накормили, а в два часа ночи за ним все-таки приехали работники зоопарка. Теперь местные жители в беседах между собой радуются, что им будет, что вспомнить в старости, а также тому, что в «Охта парке» нет медведей.

Ранее из торгового центра в Китае сбежали сотня хаски. Спустя час псов удалось вернуть на место.

Ленинградская область Животные Зоопарки Парки
02 августа 2024, 11:39
Генпрокуратура усмотрела риски для россиян в новом законе о миграционном контроле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Расширение полномочий полиции в том виде, в котором оно предусмотрено новым законом о миграционном контроле, может привести к нарушению прав законопослушных россиян. Об этом предупредил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов. Его слова привел «Коммерсант».

Согласно новому закону, полиция сможет проникать в дом или квартиру без согласия проживающих там людей, просто на основании того, что там может находиться нелегальный мигрант. По мнению Завалунова, это может нарушить конституционное право россиян на неприкосновенность жилища.

Кроме того, полиция должна будет проинформировать прокурора о подобных действиях в течение трех суток, а не одних, как обычно делается в таких случаях.

«Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», - подчеркнул Завалунов.

Он призвал депутатов и сенаторов доработать проект, прежде чем отправлять его на подпись президенту.

Ранее участники специальной военной операции записали видеообращение к мигрантам , в котором призвали их соблюдать российские законы.

Генпрокуратура РФ Мигранты Законы
02 августа 2024, 10:10
Ефимов: москвичи получили квартиры по программе реновации в 44 жилых комлексах в ВАО
Читайте нас в: Google Новости
С момента запуска программы реновации более 20 тысяч жителей Восточного административного округа столицы получили квартиры в новых 44 жилых комплексах, возведенных в 12 районах округа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что шесть лет назад по решению мэра Сергея Собянина на востоке города под заселение передали первую новостройку по программе реновации.

«Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах», - отметил Владимир Ефимов.

Всего в рамках запущенной программы новое жилье получат 210 тысяч горожан из 1062 домов.

«Город придерживается набранного темпа реализации программы реновации и продолжает активно заниматься возведением жилья на востоке столицы. Сейчас в округе 41 дом находится в стадии строительства, для еще 54 жилых комплексов готовится проектная документация», - рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все новые квартиры уже готовы к заселению. Строители провели там полную отделку по стандартам программы реновации, установили светильники, розетки, сантехнику и кухонные плиты. Доставить вещи на новое место жительства москвичам поможет сервис «Помощь при переезде».

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что договоры о заселении в возведенные дома на востоке столицы уже заключили 21,13 тысячи человек.

«В Северном Измайлове правообладателями современного жилья стали почти 5,8 тысячи человек, в Измайлове - более 4,6 тысячи, а в Перове - свыше 2,7 тысячи», - подчеркнул он.

Недвижимость Реновация в Москве Москва Квартиры
02 августа 2024, 10:08
На владельца знаменитых бутовских коз подали в суд
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с иском против жителя Бутова, держащего рогатый скот с нарушением законодательства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно иску, ГБУ «Мосветобъединение» обнаружило в Бутове коз, пасущихся без присмотра. Местные жители неоднократно жаловались на животных, загрязняющих территорию вокруг себя навозом. Их владелец игнорировал предостережения организации и Россельхознадзора.

Истец заявил, что нарушение ветеринарных законов может повлечь распространение болезней, опасных не только для самих животных, но и для человека. Он потребовал запретить заводчику коз их содержание.

Дело будет рассматриваться в Зюзинском районном суде.

Коз в Бутове замечали еще в 2022 году , когда они пришли греться ночью к автомобилям. После этого они неоднократно становились героями разных роликов в Telegram-каналах.

Ранее врач Полина Лепилова рассказала , что делать в случае опасного контакта с животным.

Суд Животные Москва
02 августа 2024, 08:56
Google объяснил проблемы с работой YouTube в России
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Проблемы в работе YouTube в России не связаны с техническими неполадками. С таким заявлением выступили представители Google, сообщил «Коммерсант».

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», - указали в компании.

Накануне россияне обратили внимание на сбой в работе видеохостинга.

Сервис Downdetector зафиксирован жалобы на воспроизведение роликов сразу в нескольких регионах страны. О трудностях в работе YouTube предупреждали МТС, «Мегафон» и «Билайн». Сами мобильные операторы не вводили ограничений. Ростелеком предположил, что неполадки могли возникнуть из-за оборудования Google.

Также о проблемах в работе YouTube на стационарных компьютерах сообщал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он предупреждал, что скорость загрузки видео сократится до 40% из-за износа серверов.

Несмотря на замедление работы видеохостинга, число пользователей YouTube в России за неделю выросло.

Google Видео Работа YouTube МегаФон Технологии

Новости по теме