27 февраля 2024, 16:36

Диетолог запретила некоторым россиянам есть кашу на завтрак

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Для некоторых людей употребление каши на завтрак может быть вредным. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью РИАМО.

В первую группу, кому вредно есть кашу, вошли люди с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока. Особенно это касается молочных каш, они способны вызвать у таких пациентов ряд неприятных симптомов: боли в животе, запоры или диарею, а также кожные высыпания.

Вторая категория включает в себя лиц с непереносимостью глютена, содержащегося в некоторых злаковых культурах - пшенице, ржи, ячмене и даже в овсянке. Глютен безопасен для большинства людей, однако тем, кто страдает от целиакии, аллергии на глютен или просто имеет гиперчувствительность к этому белку, такие каши могут нанести вред здоровью.

Третью группу составляют люди с избыточным весом или ожирением. Михалева посоветовала им есть на завтрак белковые продукты с добавлением сложных углеводов, например, омлеты или яичницу с овощами, а каши включать в рацион лишь 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать каши из цельного зерна или такие, что требуют более продолжительного приготовления, поскольку они содержат больше клетчатки и витаминов по сравнению с рафинированными крупами.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Они способны повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Еда Диеты Продукты
27 февраля 2024, 15:58
«Наглые летчики и бортпроводницы». Экс-депутат Махсудян — о конфликте с «Победой»
РИА «Новости»
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Бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Артак Махсудян устроил дебош в самолете авиакомпании «Победа», потому что не смог пристегнуть себя к креслу. В беседе с «360» мужчина рассказал, что ему пришлось брать билет на другой рейс.

Скандал произошел на рейсе «Победы», который вылетал из Барнаула в Москву во вторник, 27 февраля.

Махсудян пояснил, что специально выбрал место у аварийного выхода - там, где достаточно простора для комфортного перелета. Однако из-за особенностей телосложения не смог пристегнуть ремень. Обычный размер мужчине не подходил. А бортпроводница, по его словам, не принесла какой-либо удлинитель, чтобы тот смог выполнить ее просьбу и пристегнуться.

«Как я виноват? Я покупаю билет за 47 тысяч на широкий ряд. У меня вес - 170 килограммов, понимаете, что это такое?» - задался он вопросом.

Ситуацию не удалось решить мирным путем. Бортпроводница вызвала полицию. Правоохранители поднялись на борт и попросили экс-депутата пройти с ними. По словам Махсудяна, он спокойно проследовал за полицейскими. В процессе беседы один из правоохранителей сказал, что «Победа» часто оказывается в центре скандала.

«Командир даже не стал выходить, чтобы поговорить с полицейским. Вот такие наглые у нас летчики и бортпроводницы», - подчеркнул экс-депутат.

С рейса лоукостера его сняли. Поэтому мужчине пришлось покупать билет на другой самолет. На следующем рейсе он спас человека. Как пояснил Махсудян, одному из пассажиров стало плохо. У него был, по его словам, микроинсульт. Бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ сделал человеку массаж и дал лекарство.

Депутаты Самолеты Полиция КПРФ
27 февраля 2024, 15:54
Австралийский блогер повторил маршрут Такера Карлсона по Москве
Global Look Press
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Австралийский автор Youtube-канала «Путешествие с Расселом» решил пройти по Москве тем же маршрутом, которым гулял журналист Такер Карлсон. Он поделился своими впечатлениями.

Первой остановкой во время его прогулки стал ресторан «Вкусно - и точка» около Киевского вокзала. Повторив за Карлсоном, он заказал чизбургер и остался очень доволен.

Во второй части видеопрогулки блогер спустился в метро. На станции «Киевская», интерьеры которой поразили до этого американского журналиста, Рассел показал роскошные вестибюли и платформы. Он также восхищался интерьером и делился эмоциями.

Карлсон после визита в столицу отмечал, что станция поражает чистотой и выглядит лучше, чем американское метро. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предлагал журналисту прокатиться по Большой кольцевой линии (БКЛ).

Блогеры Метро Такер Карлсон Москва
27 февраля 2024, 15:36
Суд обязал футболиста Сафонова выплачивать экс-супруге четверть доходов
Unsplash
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Суд обязал вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть своих доходов. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Футболист, указали в публикации, должен выплатить алименты на дочь с 18 января 2022 года. По некоторым данным, доход голкипера «Краснодара» может составлять до 12 миллионов рублей в месяц.

Бывшая возлюбленная обвиняла спортсмена в измене. Сначала футболист обратился в суд, чтобы забрать дочь себе и получать за нее алименты - 14 тысяч рублей. Его супруга в свою очередь подчеркнула, что муж пытался отобрать ребенка.

Недавно Никулинский суд Москвы постановил взыскать с вратаря Сафонова четверть дохода и оплатить задолженность алиментов за последние два года.

Ранее в распоряжение Kub Mash попал документ, в котором значится, что чистый оклад Сафонова в ФК «Краснодар» - 3,7 миллиона рублей, премия 3,5 миллиона рублей и бонусы 2,5 миллиона рублей.

Ранее нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон.

Суд Россия
27 февраля 2024, 15:00
Аналитики «МегаФона»: в Москве вырос интерес к локациям из «Мастера и Маргариты»
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Выход свежей экранизации «Мастера и Маргариты» вызвал новую волну интереса к главным местам событий романа. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет‑трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова.

Со дня премьеры, состоявшейся 25 января, трафик в местах из «Мастера и Маргариты» вырос на 15% относительно допрокатных дней с начала года. Уже на следующий день после выхода фильма спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением.

Главной точкой притяжения стала «Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова. Ощутить дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в три раза больше поклонников знаменитого романа, чем даже в новогодние праздники.

Второе место занял дом Грибоедова, где в книге размещалось объединение литераторов МАССОЛИТ - эту локацию на Тверском бульваре посещали на 24% чаще. Сейчас в здании находится Литературный институт имени А. М. Горького.

На 22% чаще жители и гости Москвы гуляли в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Это место стало третьим по популярности среди связанных с «Мастером и Маргаритой».

Также поклонники романа Булгакова прошлись по всем наиболее вероятным местам, где жила главная героиня - Маргарита. Например, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. Примечательно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, не привлек внимания - в этой локации показатель трафика снизился на 1%.

Также аналитики «МегаФона» выяснили, кто из россиян интересуется булгаковскими местами больше остальных. Первые строчки рейтинга туристов закономерно заняли москвичи и петербуржцы. Вместе с ними ключевые места из произведения Булгакова посещали путешественники из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова‑на‑Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей.

Фильмы МегаФон Литература Москва

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