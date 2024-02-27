Диетолог запретила некоторым россиянам есть кашу на завтрак

В первую группу, кому вредно есть кашу, вошли люди с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока. Особенно это касается молочных каш, они способны вызвать у таких пациентов ряд неприятных симптомов: боли в животе, запоры или диарею, а также кожные высыпания.

Вторая категория включает в себя лиц с непереносимостью глютена, содержащегося в некоторых злаковых культурах - пшенице, ржи, ячмене и даже в овсянке. Глютен безопасен для большинства людей, однако тем, кто страдает от целиакии, аллергии на глютен или просто имеет гиперчувствительность к этому белку, такие каши могут нанести вред здоровью.

Третью группу составляют люди с избыточным весом или ожирением. Михалева посоветовала им есть на завтрак белковые продукты с добавлением сложных углеводов, например, омлеты или яичницу с овощами, а каши включать в рацион лишь 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать каши из цельного зерна или такие, что требуют более продолжительного приготовления, поскольку они содержат больше клетчатки и витаминов по сравнению с рафинированными крупами.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Они способны повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.