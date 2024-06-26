26 июня 2024, 04:37

Диетолог рассказал о страшных последствиях частого употребления пива

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Увеличение талии и новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с РИА «Новости».

«Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. „Пивной живот“ - это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии», - сказала эксперт.

Кроме того, большое количество хмельного напитка вызывает болезни печени, цирроз и алкогольную зависимость. Также постоянное употребление пива уменьшает продолжительность жизни.

По словам врача, если от любимого напитка трудно отказаться, то его можно заменить на безалкогольное пиво. В нем содержится 0,5% алкоголя, такое же количество есть в спелых бананах, кефире или соевом соусе.

Ранее диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании заявил, что сладкий сидр и крепкое пиво содержат больше всего калорий по сравнению с другими напитками такого рода. Он отметил, что избыток калорий в «жидком» виде такой же вредный, как и в «твердом».

Врачи Алкоголь Пиво Диеты
26 июня 2024, 02:25
Развод станет дороже. Минфин предложил увеличить ряд пошлин
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Министерство финансов России отправило на согласование в ведомства законопроект об увеличении ряда пошлин, в том числе на развод. Об этом сообщил РБК.

Речь идет о масштабном налоговом законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня.

«За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей», - отметили авторы статьи.

Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, законодатели предложили поднять стоимость пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака и справок из архивов ЗАГС.

Желающим поменять имя придется вместо 1600 заплатить 5000 рублей. При утере документа о получении образования гражданам придется вместо 1300 отдать 2000 рублей.

С 1 апреля 2024 года для россиян, которые покупают товары в зарубежных онлайн-магазинах, порог беспошлинного ввоза посылок в страну снизили с 1000 до 200 евро.

Россия Пошлины Брак
25 июня 2024, 22:39
Верховный суд разъяснил, когда водителю можно покинуть место ДТП
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Водитель может покинуть место аварии, если пострадавшего нужно срочно отвезти в больницу и другого способа его эвакуации нет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на дополнения в постановлении пленума Верховного суда от 2008 года.

«По смыслу закона по пункту „б“ соответствующей части статьи 264 УК РФ <…> квалифицируется умышленное оставление водителем места совершения преступления в случаях, когда его действия не были обусловлены вытекающей из факта ДТП необходимостью, например, доставления пострадавшего <…> в лечебное учреждение», - заявили в Верховном суде.

Если виновник ДТП покинул место аварии, осознавая, что оставил пострадавшего с травмами, то его могут привлечь по статье «оставление в опасности».

Ранее 360.ru разобрался, почему за ДТП с пешеходом всегда отвечает водитель. Суд не встает на сторону автомобилиста, потому что в отличие от пешехода, водитель управлял транспортным средством повышенной опасности.

Законы ДТП Водители
25 июня 2024, 20:36
Проведение авиасалона МАКС в 2024 году отменили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) отменили по решению правительства России. Данные об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Позицию, касающуюся <…> „МАКС - 2024“, исключить», - уточнили в правительстве.

В июне 2023 года организаторы мероприятия заявили о переносе авиавыставки на июль 2024 года. При этом причины отмены авиасалона они не назвали.

В июне 2024 года российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22 выполнили плановые полеты в районах Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33.

Самолеты Россия
25 июня 2024, 17:32
Стартовал конкурс для юных журналистов и блогеров из новых регионов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Команда президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с «Новое.Медиа» запустили масштабный медиаконкурс для начинающих корреспондентов и блогеров из новых регионов России. Юные специалисты в сфере интернет-коммуникаций из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут попасть в штат регионального СМИ. На приз также могут претендовать блогеры и те, кто мечтает ими стать. Условие — возраст от 16 лет.

Для участия в конкурсе необходимо записать минутный видеоролик с рассказом о себе, заполнить анкету и прикрепить к ней видиовизитку на сайте проекта до 7 июля. Позже конкурсантов ждет творческое задание - им предстоит выбрать из предложенных организаторами событий самые интересные для себя, а также рассказать о различных аспектах жизни Новороссии землякам и жителям других регионов.

Победителя определят 22 июля по итогам народного голосования в соцсетях.

«Уверен, вместе с нашими партнерами, молодой и энергичной командой нового регионального медиа, мы сможем помочь талантливым и мотивированным юным корреспондентам сделать первый шаг в большую журналистику, поддержать тех, кто хочет развиваться в медиасфере и повысить свой профессиональный уровень», - рассказал руководитель отдела реализации спецпроектов АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Варяница.

Он отметил, что задача президентской платформы - предоставлять молодым людям возможности для личного развития и профессионального роста.

Журналистика Блогеры Донбасс Россия конкурсы

Новости по теме