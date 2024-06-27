Диетолог рассказал о полезных и вредных свойствах черешни

«Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена», - сказала эксперт.

Также в черешне есть нужные организму минеральные компоненты - магний, калий и железо. Кроме того, эта ягода богата витаминами А и С.

«Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», - заявила диетолог.

При этом слишком много есть этой ягоды не стоит. Воздержаться от употребления черешни стоит людям с заболеваниями органов ЖКТ, в том числе при язве и синдроме раздраженного кишечника, добавила Стародубова.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что без вреда для здоровья ежедневно можно съедать не более 200 граммов ягод в день. По ее словам, большое количество малины может вызвать крапивницу. Аллергия иногда появляется и на черешню. При этом во всех ягодах содержится много красящих веществ - антоцианов, которые проникают в кровь.