Действия устроившей стрельбу в Брянске школьницы сочли спонтанными

«Могу предположить, что у девочки были проблемы в школе, она затаила обиду. Но здесь больше похоже на спонтанное действие. Накипело - взяла ружье, убила, может быть, обидчика или первого попавшегося», - пояснил он.

По словам Шурова, сейчас пока мало информации, но трагический случай в Брянске выглядит как классический скулшутинг. Психиатр заметил, что нападения на учеников в школах - очень распространенная в мире проблема. А СМИ, которые пишут о таких инцидентах, по его словам, создают стрелку мнимую популярность.

США находятся на первом месте по скулшутингу. Именно там произошло одно из первых и самых громких массовых убийств - в школе «Колумбайн». Врач заметил, что некоторые школьники изучают эту тему, когда планируют преступление.

Стрельба в брянской школе произошла утром 7 декабря. В результате пострадали пять человек - их госпитализировали, две девушки погибли - нападавшая и ее одноклассница.

Отец стрелявшей школьницы проходит по уголовному делу об убийстве в качестве свидетеля. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова пообещала, что всем пострадавшим окажут помощь.