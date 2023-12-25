25 декабря 2023, 09:13

Действие параллельного импорта в России продлили на 2024 год

Unsplash
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Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом <…> постепенного уменьшения с точки зрения перечня и номенклатуры», - сообщил он.

По словам Мантурова, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества и объемов или иностранные поставщики «просят исключить их из перечня, возвращаясь».

Параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров из-за рубежа через альтернативные каналы. Механизм легализовали в марте 2022 года.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» анонсировала уменьшение количества автомобилей, ввозимых в страну по параллельному импорту, вдвое. Показатель снижается уже сейчас, поскольку россияне все чаще приобретают китайские машины.

Машины Денис Мантуров
25 декабря 2023, 08:30
Бюджет ФНБ на выкуп самолетов почти иссяк
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Бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей практически исчерпался. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, на такие сделки зарезервировали 300 миллиардов рублей. Из них минимум 250 миллиардов направили на 86 самолетов «Аэрофлота», полученных в операционный лизинг.

Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными собственниками, самолеты которых остались в России после введения санкций. Сейчас в ФНБ осталось всего 3,5 миллиарда на эти цели. Всего удалось выкупить 150 самолетов, в том числе 45 - авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

«Аэрофлот» получил 10 самолетов благодаря средствам из ФНБ еще в начале 2023 года. За этим последовала еще серия сделок.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение выпуска отечественных самолетов до тысячи единиц к 2030 году. Он констатировал, что парк российской авиации перегружен иностранными самолетами.

Авиация Самолеты
25 декабря 2023, 07:51
Россия в 16 раз перевыполнила годовой план по приватизации
РИА «Новости»
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Российским властям удалось перевыполнить план приватизации на 2023 год в 16 раз. Об этом «Известиям» рассказали в Росимуществе.

Вместо планируемых 1,8 миллиарда федеральный бюджет получил 28,9 миллиарда рублей. Только от продажи корпоративных активов поступило 27,3 миллиарда, еще 1,6 миллиарда - от реализации имущества государственной казны.

Как уточнил изданию глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов, значительно увеличить показатели помогли две крупные сделки: продажа компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», в Петербурге и продажа акций «Кучуксульфата» в Алтайском крае. Каждая из сделок оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.

Российские власти рассматривают приватизацию как один из возможных источников пополнения бюджета, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать организацию в числе прочих госкомпаний.

Бюджет России Сбербанк Россия Бизнес Антон Силуанов
25 декабря 2023, 03:33
Россия опередила Запад по производству вооружений
РИА «Новости»
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Производство вооружений в России опередило западные страны. Заданный высокий темп сбавлять никто не собирается. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в разговоре с РИА «Новости».

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада», - отметил Мантуров.

По его словам, у России есть понимание, куда нужно двигаться дальше. Стране необходимо восполнять запасы и не снижать заданный темп производства.

Глава министерства подчеркнул, что не хотел бы отвечать за страны Запада в вопросе, «насколько им хватит духу». Пока Россия движется с определенным опережением.

В начале декабря Мантуров вместе с руководителем исполкома «Народного фронта» Михаилом Кузнецовым передал первую партию автомобилей УАЗ «Патриот» российским бойцам. В общей сложности военнослужащие в зоне СВО получат 1,5 тысячи машин.

Бюджет России Сбербанк Россия Бизнес Антон Силуанов
25 декабря 2023, 01:28
Новогодние каникулы оказалось дешевле провести в России, чем на Мальдивах
РИА «Новости»
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Новогодние каникулы на российских горнолыжных курортах обойдутся в четыре раза дешевле, чем отпуск в Египте или на Мальдивах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Shot Проверка».

В России помимо бюджетных вариантов имеются более дорогие и престижные отели, но и в этом случае стоимость отдыха окажется ниже.

Если поездка в Египет или на Мальдивы обойдется в 430 тысяч рублей, то на родине можно отдохнуть и за 100 тысяч рублей. Так, можно выбрать кавказские или сибирские курорты, где ценник в этом году все же ниже заграничных расценок.

«Если очень постараться, можно покутить на Красной Поляне вдвоем за 127 500 рублей, включая перелет. Дешевле выйдет встретить Новый год в Сибири (около 100 тысяч) или на Кавказе (80 тысяч)», - уточнил канал.

Ранее назвали самые популярные у россиян горнолыжные курорты в этом сезоне. На первом и втором месте по популярности находятся Эсто-Садок и Красная Поляна (они занимают 49% от всего числа бронирований). В тройку попал Архыз (19%), четвертое и пятое места - за Шерегешем и Домбаем.

Отдых Россия Новый год

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