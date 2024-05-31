31 мая 2024, 17:19

Деятельность иностранной НПО Dekoder — gGmbH признали нежелательной

РИА «Новости»
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Деятельность учрежденной в Германии организации Dekoder — gGmbH* является нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Деятельность учрежденной в Германии организации Dekoder - gGmbH* является нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура.

В ведомстве объяснили, что Dekoder - gGmbH* создала сайт, где публикуются статьи с бездоказательными обвинениями в адрес российских властей и проводимой в стране политики. Партнерами информационного ресурса стали источники, которые уже включены в реестр иноагентов и нежелательных организаций.

В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что Dekoder - gGmbH* размещала материалы, которые противоречат здравому смыслу и обвиняют руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии».

Ранее ведомство признало нежелательной международную организацию Freedom House*. По данным Генпрокуратуры, она продвигала политику недружественных стран и занималась дискредитацией ВС России.

Германия Россия История Иноагенты
31 мая 2024, 18:23
Первый супруг Заворотнюк передумал лететь на похороны актрисы
Global Look Press
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В Москве 1 июня состоятся похороны актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее первый супруг Олаф Шварцкопф решил не приезжать в Москву на траурную церемонию, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, изначально Шварцкопф планировал проститься с бывшей супругой, но внезапно передумал.

«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», - сказал он журналистам.

Первый муж актрисы теперь проживает на Урале. Оформив развод, бывшие супруги практически не общались. По словам Шварцкопфа, он дружил с братом звезды «Моей прекрасной няни Святославом, но после его смерти окончательно потерял связь с семьей артистки.

Шварцкопф и Заворотнюк состояли в браке примерно год. Мужчина признался, что их отношения ухудшились практически сразу после свадьбы.

Заворотнюк скончалась 30 мая ночью в хосписе. Последние пять лет артистка боролась с тяжелой болезнью - раком головного мозга. Похороны состоятся в субботу на Троекуровском кладбище.

Актеры Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 17:42
Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки
Freepik
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Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила провести в стране всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об это сообщил в пресс-службе Кремля.

В пятницу, 31 мая, Владимир Путин провел рабочую встречу с Львовой-Беловой.

Львова-Белова обратилась к президенту с просьбой. Детский омбудсмен призвала разрешить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Она заявила, что пришло время навести порядок в этой сфере.

«Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики», - подчеркнула Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что предоставит доклад с предложениями о реформировании системы. Путин попросил ее поговорить на эту тему с администрацией президента и обещал отдельное поручение по этому вопросу.

Глава государства призывал россиян создавать семьи как можно активнее. Он также отметил, что людям не стоит затягивать с рождением детей.

Кремль Дети Работа Владимир Путин
31 мая 2024, 14:57
Фейк: военкоматы ликвидировали еще в 2010 году
РИА «Новости»
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В сети распространяется информация о том, что военкоматы ликвидировали еще в 2010 году. Эти данные являются недостоверными.

Фейк В различных соцсетях распространяются посты с информацией о том, что якобы в России с 2010 года нет военкоматов. В это время их якобы ликвидировали.

Правда На самом деле неизвестные лица в интернете занимаются подменой понятий. В 2010 году приказом Дмитрия Медведева, который в то время был президентом, упразднили районные военные комиссариаты. Согласно новой структуре военкоматов Российской Федерации, на территории каждого субъекта федерации стал функционировать лишь один военкомат - определенного субъекта Российской Федерации. При этом все районные военкоматы, а также военкоматы городов без районного деления или других муниципальных, административно-территориальных образований преобразовали в отделы военных комиссариатов субъектов России, что предусматривает использование понятия «военный комиссариат».

На самом деле сокращение числа военкоматов началось еще в 2006 году. В 2010 году в них внесли серьезные организационные изменения.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Интернет Дмитрий Медведев Военные Соцсети Россия
31 мая 2024, 14:19
«Эмоциональное насилие». Раздевание перед ЕГЭ в Воронеже скажется на психике учеников
Соцсети
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Раздевание подростков перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа является — ситуация из ряда вон, учащиеся получили психологические травмы из-за поведения охранников. В некоторых случаях подобная демонстрация власти может привести даже к саморазрушению личности. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала психолог Ирина Гуляева.

Она подчеркнула, что девочки, которых заставили раздеться, оказались беспомощными в сложившейся ситуации, что могло оставить на них глубокий психологический след.

«Конечно, это травма, которая была нанесена ребенку. Поучается, это эмоциональное насилие. Это нарушение, очень-очень сильное нарушение личных границ человека», - объяснила специалист.

Гуляева добавила, что последствия травмы могут проявиться разными способами: дети могут стать замкнутыми или агрессивными.

«Они даже могут уйти в какое-то саморазрушение, потому что у них была реальная травма», - заключила она.

Ранее депутат Татьяна Буцкая призвала разрешить ученикам школы № 62 в Воронеже пересдать экзамен, так как они испытали сильный стресс. Она также напомнила, что рамки в школах стоят для соблюдения безопасности, а не для поиска шпаргалок.

ЕГЭ Дети Школы Школьники

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