Девятимиллионный посетитель выставки «Россия» получил подарок

Юбилейным гостем оказался девятилетний мальчик из Бурятии. Он приехал в Москву со своими родителями Александрой и Станиславом, а также с младшей сестрой.

«Наши большие друзья и партнеры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением» - заявила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

В начале марта выставку посетил восьмимиллионный гость. Ему тоже вручили подарок - он получил билет на матч между сборными России и Сербии. Встреча состоится 21 марта. Перед стартовым свистком состоится минута молчания - игроки почтят память Василия Уткина.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил девятимиллионный гость, сообщили ее организаторы. Юбилейному посетителю и членам его семьи вручили подарок - поездку на Байкал.