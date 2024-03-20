20 марта 2024, 17:25

Девятимиллионный посетитель выставки «Россия» получил подарок

РИА «Новости»
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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил девятимиллионный гость, сообщили ее организаторы. Юбилейному посетителю и членам его семьи вручили подарок — поездку на Байкал.

Юбилейным гостем оказался девятилетний мальчик из Бурятии. Он приехал в Москву со своими родителями Александрой и Станиславом, а также с младшей сестрой.

«Наши большие друзья и партнеры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением» - заявила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

В начале марта выставку посетил восьмимиллионный гость. Ему тоже вручили подарок - он получил билет на матч между сборными России и Сербии. Встреча состоится 21 марта. Перед стартовым свистком состоится минута молчания - игроки почтят память Василия Уткина.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил девятимиллионный гость, сообщили ее организаторы. Юбилейному посетителю и членам его семьи вручили подарок - поездку на Байкал.

Статистика Награды Выставка-форум «Россия»
22 марта 2024, 15:26
Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в Костомарова
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после проблем со здоровьем предстал в новом свете перед своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. В интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале спортсменка призналась, что заново влюбилась в мужа.

По словам Домниной, чемпионки мира по фигурному катанию 2009 года часто проявляет нетерпение, стремясь достичь всего немедленно, и именно в эти моменты она приходит ему на помощь, дает свою поддержку.

«Какие-то его новые качества меня восхитили», - отметила Домнина.

В 2023 году Костомаров пережил серьезные испытания, попав в больницу с пневмонией, что в итоге привело к развитию сепсиса и ампутации стоп и кистей. Сейчас он продолжает вести активный образ жизни.

Спортсмены Роман Костомаров
22 марта 2024, 14:54
Анастасии Волочковой сделали предложение и подарили серьги за 600 тысяч
РИА «Новости»
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Ведущий Music Box, шоумен и бывший «фабрикант» Егор Иващенко сделал предложение руки и сердца балерине Анастасии Волочковой. Информацию об этом событии сообщил сайт kp.ru.

Балерина в элегантном черном платье посетила бизнес-конференцию «Ценнее денег» на которой Иващенко преклонил перед ней колено и протянул коробку с украшением.

«С удовольствием вручаю тебе этот подарок!» - сказал любимой артистке Иващенко.

Волочкова, не теряя присутствия духа, стала рассматривать подарок и обнаружила внутри не кольцо, а бриллиантовые серьги.

Танцовщица согласилась сходить с ним на свидание в ресторане после своего нового шоу, но предупредила, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.

Заботливый Шаляпин недавно подобрал для балерины идеальный рацион. По его мнению, он должен состоять из опарышей и саранчи.

Отношения Анастасия Волочкова
22 марта 2024, 14:27
Звезда «Железного человека» раскритиковала фильмы про супергероев
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Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу считает, что Голливуд напрасно тратит большие суммы на супергеройские фильмы. Таким мнением она поделилась в беседе с изданием TMZ.

Пэлтроу солидарна с режиссером фильма «Американское чтиво» Кордом Джефферсоном, призвавшим на церемонии вручения премии «Оскар» вкладывать деньги в небольшие инди-проекты.

Актриса считает, что современные студии расходуют большие ресурсы на высокобюджетные фильмы о супергероях, что негативно влияет на их содержание. По ее словам, важно сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного контента.

«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», - заявила она.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с коллегой по цеху Мэттью Перри. Их знакомство состоялось во время фестиваля в 1993 году, когда оба еще не были знаменитыми.

Кино Голливуд Актеры
22 марта 2024, 13:34
Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы за 3 млн
РИА «Новости»
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Бизнесмен Артем Чекалин сделал подарок своей супруге, блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Он подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей. Видео с распаковкой презента появилось в соцсетях Лерчек.

Валерия разместила видео, на котором продемонстрировала процесс вскрытия подарка, преподнесенного в честь дня рождения их сына. На кадрах видны швейцарские часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Цена такой модели часов начинается от трех миллионов рублей.

На обратной стороне аксессуара выполнили специальную гравировку.

«Спасибо за детей. Артем», - гласит надпись.

Лерчек с супругом отказались раскрывать подробности своего развода. Причину расставания они решили не называть. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей. Заявление о разводе Лерчек подала 15 марта.

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