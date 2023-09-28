Девушку-инвалида весом менее 13 килограммов нашли в интернате под Томском

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Омбудсмен отметила, что обнаружила 21-летнюю молодую женщину в июне во время традиционного визита в интернат. Вес в 13 килограммов, как подчеркнула Карташова, указан в медицинских документах, но на самом деле он еще меньше.

Девушка, как выяснилось, поступила в «Заботу» из детского интерната. Она не контактирует с людьми и все время находится в лежачем состоянии. По словам Карташовой, у молодой женщины очень много диагнозов, в числе которых ДЦП, тяжелая умственная отсталость и множественный кариес.

После обращения Карташовой прокуратура региона провела проверку. Ее результаты показали, что врач-терапевт Шегарской районной больницы еще в 2021 году рекомендовал кормить женщину специальной высокобелковой энергетической смесью. Однако в интернате это питание появилось лишь в середине 2023 года.

Также в 2021 году врачи признали девушку нуждающейся в паллиативной помощи, но лицензии на ее предоставление у интерната нет. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений.

Местная полиция возбудила уголовное дело по статье об оставлении в опасности, добавила Карташова. Сейчас состояние россиянки находится под контролем, отметила она.

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