Девочка-подросток забеременела от 13-летнего «супруга» в Ленобласти

По данным издания, девочка попала в больницу Всеволжска со схватками. Но врачам удалось стабилизировать состояние будущей мамы.

Отцом ребенка стал 13-летний мальчик. По цыганским обычаям он считается мужем девочки, хотя официально они не расписаны. Зачатие произошло приблизительно в мае 2023 года.

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от 14-летнего подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце, когда девочка начала жаловаться на боли в животе. Отцом ребенка стал 14-летний мальчик, с которым она училась в одной школе. По словам подростка, они с девочкой «решили попробовать». Хотя родители школьницы не стали писать заявление на парня, полиция завела против него уголовное дело об изнасиловании.