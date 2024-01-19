19 января 2024, 21:32

Девочка-подросток забеременела от 13-летнего «супруга» в Ленобласти

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В Ленинградской области 14-летняя девочка ждет ребенка от 13-летнего мальчика. Юную мать на 31 неделе беременности госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Об этом сообщило издание «КП-Санкт-Петербург».

По данным издания, девочка попала в больницу Всеволжска со схватками. Но врачам удалось стабилизировать состояние будущей мамы.

Отцом ребенка стал 13-летний мальчик. По цыганским обычаям он считается мужем девочки, хотя официально они не расписаны. Зачатие произошло приблизительно в мае 2023 года.

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от 14-летнего подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце, когда девочка начала жаловаться на боли в животе. Отцом ребенка стал 14-летний мальчик, с которым она училась в одной школе. По словам подростка, они с девочкой «решили попробовать». Хотя родители школьницы не стали писать заявление на парня, полиция завела против него уголовное дело об изнасиловании.

Дети Школы Беременность Больницы Врачи Полиция
19 января 2024, 20:14
Благотворительная акция «Добрая елка» в Москве продлится до 29 февраля
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Благотворительная акция «Добрая елка» продлится в Москве до 29 февраля. Благодаря проекту горожане исполняют заветные мечты юных подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что с момента начала акции жители столицы стали добрыми помощниками для 1250 детей. Мечты у всех самые разные: от коньков до экскурсии по закулисью цирка.

«Кому-то из ребят подарок поможет поддерживать здоровье, кто-то освоит новый вид спорта, а кто-то поедет в долгожданное путешествие. Новогодняя акция продолжается до конца зимы», - добавила она.

На сайте проекта можно прочитать подробнее о каждом ребенке и оставить заявку на исполнение желания. Стоимость подарков не превышает 10 тысяч рублей. Заменить подарок денежным переводом нельзя, ведь ценность акции - поделиться теплом и вручить подарок лично.

Ранее новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве.

Благотворительность Дети Общественные акции Москва
19 января 2024, 20:07
Новый выпуск «Большой викторины» стартовал в Москве
РИА «Новости»
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Второй выпуск нового сезона «Большая викторина» открыли в рамках проекта «Активный гражданин». Жителям столицы предстоит ответить на восемь вопросов об истории катков и любимого зимнего вида спорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Вопросы будут разные. Например, участникам предложат подумать, в честь какого легендарного хоккеиста назвали каток в сквере вдоль улицы Академика Лисицына. Подсказка, как правило, кроется в самом задании.

Помимо этого, горожанам предстоит выяснить, как называется каток в Парке Горького, какой каток с естественным льдом в Москве самый старый, а еще угадать название элемента фигурного катания для начинающих.

За каждый правильный ответ можно получить пять баллов. Их начислят после окончания викторины. Максимально можно набрать 40 баллов.

«Московские сезоны» также продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы.

История конкурсы Москва
19 января 2024, 18:59
Wildberries заявила, что пожар в Шушарах не повлияет на логистику компании в Москве
РИА «Новости»
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Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом в глобальном аспекте не скажется на логистике компании в Москве и Подмосковье. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В компании подчеркнули, что они сделают все возможное со своей стороны, чтобы заказы в города приехали в срок. Учитывая последствия ЧП, логистику оперативно перестроили, а товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, будет идти напрямую в другие города.

В Telegram-канале маркетплейса подчеркнули, что Wildberries планирует реконструировать поврежденный склад в Шушарах. Такое решение даст возможность восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, а также сократить нагрузку на другие склады и сортировочные центры.

«В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее правоохранители пришли с обысками в офис Wildberries в Москве. Силовики собирали документацию, которая имеет отношение к сгоревшему складу.

Пожары Маркетплейсы Москва
19 января 2024, 18:44
«Будет много солнца». Москвичам рассказали о погоде на выходных
Global Look Press
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Комфортная морозная погода придет в Москву на выходные. Она отлично подойдет для любителей кататься на лыжах и санках. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступает период комфортной погоды. И в субботу, и в воскресенье будет много солнца, звездное небо», - рассказал синоптик.

По его словам, в субботу ночью температура воздуха будет варьироваться между значениями от -12 до -10 градусов, а днем столбики термометров немного поднимутся - до -7…-4 градусов.

Кроме того, Вильфанд отметил, что пройдет небольшой снег, а ветра практически не будет дуть, поэтому ощущения холода не будет.

«Особенно солнечная погода будет в воскресенье. Ночью - -17…-15 градусов, днем - -12…-10 градусов. Морозно, но погода штилевая, воздух сухой, поэтому будет очень комфортно», - уточнил он.

Синоптик подчеркнул, что высота снежного покрова в мегаполисе достигла отметки на разных метеостанциях от 40 до 48 сантиметров, а в Московской области - до полуметра. Такие показатели превышают норму для 19 января в 1,5 раза.

Метеоролог также добавил, что морозная погода сохранится в столице и в начале следующей недели. В понедельник, 22 января, будет достаточно облачно, но солнце будет выходить часто. Осадки не выпадут. Ночью воздух охладится до -18 градусов, а в Подмосковье - до -25 градусов.

Ранее из-за усилившегося в Москве снегопада к уборке улиц привлекли более 150 тысяч человек.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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