20 ноября 2023, 00:52

Девочка из сектора Газа попросила Путина остановить войну

Freepik
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Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо президенту России Владимиру Путину. Ребенок поблагодарил российского главу за спасение жизней, сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Девочка рассказала в письме, что ее семья теперь находится в безопасности в России, но она переживает за своих друзей, которые остались в секторе Газа.

«Помогите остановить эту войну», - написала она в конце послания.

Эвакуированные из сектора Газа люди передают благодарность российским властям и спасателям МЧС, которые помогают семьям воссоединиться. Житель сектора Измаил Эль-Наджар поблагодарил сотрудников МЧС за то, что они помогли его дочери с двумя детьми пересечь границу на КПП «Рафах». Мужчина признал, что за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают».

В воскресенье очередной спецборт МЧС привез из Каира в Москву 117 эвакуированных их сектора Газа граждан России и членов их семей. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек.

Дети Владимир Путин Палестина
19 ноября 2023, 22:59
Популярный в России десерт подорожал на 20%
pxhere.com
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Рост цен на ингредиенты в России привел к подорожанию тортов — одного их самых популярных праздничных десертов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в кондитерском производстве.

Основной причиной скачка цен на лакомство стало увеличение стоимости молока, сливок жирностью 33% и масла. Цены на эти продукты выросли в среднем на 10-15%. Это связано в том числе с затратами на логистику.

Кондитеры не рассматривают вариант перехода на более дешевые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Это не поможет удержать цены, а также повлияет на качество и привычный вкус продукции. В итоге в среднем ценнике на популярные у россиян «Наполеоны», «Медовики» и другие торты поднялся с 700 рублей до тысячи.

«Заменить на альтернативное - это значит использовать пальмовое масло. Мы сейчас все думаем о здоровье, и никто этого делать не будет», - сказала бренд-шеф сети супермаркетов «Вкусвилл» Елена Ландэ.

Ранее сообщалось о росте цен на постельное белье в России. Стоимость на комплекты увеличилась на 20% из-за подорожания хлопка и дефицита тканей.

Рост цен на ингредиенты в России привел к подорожанию тортов - одного их самых популярных праздничных десертов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в кондитерском производстве.

Еда Деньги Продукты
19 ноября 2023, 20:54
Песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков
РИА «Новости»
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Песни рок-группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков. Бывший продюсер коллектива Антон Чернин сообщил об этом на странице в Facebook*, цитируя одного из фронтменов группы Глеба Самойлова.

Чернин рассказал «360», что не знает, станут ли оспаривать решение, и что дальше будет с популярными песнями.

«Я не знаю. Думаю, Глеб [оспаривать решение] не будет, потому что это бесполезно. А у Вадика [Самойлова] свои помощники, надо спрашивать у него», - заявил он.

В соцсети Чернин писал, что «грамоту от милиционеров» по поводу признания «Моряка» и «Опиума для никого» пропагандой Самойлову вручили перед концертом.

«Агата Кристи» - рок-группа, которая была особенно популярна в стране в середине и во второй половине 1990-х годов. Песни «Моряк» и «Опиум для никого» были записаны в 1990-х. Коллектив распался в 2008 году.

*Facebook - запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Музыка Полиция
19 ноября 2023, 20:38
Часть эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Калужской области
Пресс-служба МЧС
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Около 130 россиян, эвакуированных из сектора Газа, разместят в Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудут порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона», - написал глава Калужской области.

Губернатор добавил, что поручил правительству региона посодействовать в размещении людей, вынужденно покинувших территорию Палестины.

В воскресенье очередной спецборт МЧС с эвакуированными из Палестины гражданами России и их семьями вылетел из Каира в Москву. На борту самолета - 117 беженцев, их сопровождают медики и психологи.

Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в том числе 230 детей. По данным МЧС, в Россию доставили 408 человек.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
19 ноября 2023, 17:58
Наличие кота в доме смягчило наказание вооруженному хулигану в Кемерове — СМИ
Unsplash
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Суд признал наличие кота у обвиняемого смягчающим обстоятельством при вынесении наказания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина попал на скамью подсудимых в Кемерове из-за хранения оружия, причинения легкого вреда здоровью и хулиганства. Местный житель, будучи пьяным, напал на человека и угрожал ему пистолетом. Ранее мужчина привлекался за разбой и наркотики.

В нападении преступник сознался и помогал следствию. Суд признал кемеровчанина виновным, но учел ряд смягчающих обстоятельств.

«Среди них: на учете в наркодиспансере не состоит, здоровье слабое, семья есть, а дома - кот. Как животное затесалось в этот строгий бюрократический список, не знает даже сам осужденный», - добавили журналисты.

В итоге мужчине дали условный срок.

Ранее кемеровский суд вынес приговор владельцу сгоревшего приюта - пять лет колонии общего режима. Здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности, а сотрудники работали без договоров.

Суд Коты Россия Животные

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