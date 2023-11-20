Девочка из сектора Газа попросила Путина остановить войну

Девочка рассказала в письме, что ее семья теперь находится в безопасности в России, но она переживает за своих друзей, которые остались в секторе Газа.

«Помогите остановить эту войну», - написала она в конце послания.

Эвакуированные из сектора Газа люди передают благодарность российским властям и спасателям МЧС, которые помогают семьям воссоединиться. Житель сектора Измаил Эль-Наджар поблагодарил сотрудников МЧС за то, что они помогли его дочери с двумя детьми пересечь границу на КПП «Рафах». Мужчина признал, что за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают».

В воскресенье очередной спецборт МЧС привез из Каира в Москву 117 эвакуированных их сектора Газа граждан России и членов их семей. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек.