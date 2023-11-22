22 ноября 2023, 10:22

Детскую поликлинику на 320 мест с травмпунктом откроют на юге Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Работы по отделке ведут в детской поликлинике с травматологическим пунктом на юге Москвы. Медицинское учреждение построят в районе Бирюлево Восточное на Лебедянской улице. Оно сможет за одну смену принять сразу 320 юных москвичей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады поликлиники сделают из стеклофибробетона двух видов - гладкие и рельефные. Цвета также приведут к одному стилю.

«Появление новой поликлиники станет важным этапом развития инфраструктуры района Восточное Бирюлево. В медучреждении появится необходимое оборудование: для диагностики и лечения пациентов задействуют более 700 единиц медицинской техники», - пояснил Загрутдинов.

Травматологический пункт обустроят на первом этаже в зоне, где находятся вестибюль и пункт приема анализов. На втором этаже расположат педиатрическое отделение, кабинет здорового ребенка и зоны профилактики.

На третьем этаже выделят кабинеты для врачей-специалистов и отделения лучевой и функциональной диагностики. А на четвертом этаже организуют клинико-диагностические лаборатории и отделения реабилитации. На пятом появятся административные помещения.

Чтобы юным пациентам было комфортно ждать приема врача, для них оборудуют специальные комнаты с игровыми зонами. Вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделают в приемно-смотровом боксе. Спокойно попасть туда смогут и пациенты с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый многопрофильный детский стационар построят на западе столицы.

Благоустройство Строительство Поликлиники Москва 2023
22 ноября 2023, 11:08
Погибшую в Донбассе российскую актрису предложили наградить в Госдуме
РИА «Новости»
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Погибшую при посещении зоны боевых действий в Донбассе актрису Полину Меньших необходимо наградить. Об этом «360» заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

По ее словам, актриса совершила героический поступок, потому что сознательно рисковала своей жизнью.

«Полина - это тот уникальный случай, когда она сознательно рисковала жизнью. Это героический поступок, который нужно отметить», - сказала парламентарий.

Драпеко отметила, что в зоне СВО многие подвергают себя смертельной опасности.

«Я считаю, что артисты и волонтеры, выезжающие в зону боевых действий, тоже подвергают свою жизнь опасности. Конечно, нужно поощрять не только погибших, но и живых», - добавила депутат.

О гибели Меньших во время выступления на территории Донбасса стало известно вечером во вторник. Ее группа попала под обстрел со стороны украинских боевиков.

Знакомый актрисы рассказывал «360», что она всегда была преданной своему делу и умела зажигать сердца слушателей.

Госдума РФ Депутаты Актеры
22 ноября 2023, 09:46
Москвичам рассказали о пользе сервиса «Вывоз ненужных»
Пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления»
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Около 1,5 тысячи тонн мусора и мелкой бытовой техники направили москвичи на переработку и утилизацию при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что чаще всего горожане пользуются услугами, чтобы вывезти старые холодильники и стиральные машины.

Всего за минувшие 10 месяцев года при поддержке проекта забрали приблизительно 675 тонн ненужных вещей. Большую часть из них отправляют на переработку - так они получают второе применение.

У каждой вещи в зависимости от ее состава и размера свой уникальный путь переработки или утилизации.

«Например, из матрасов, вывоз которых тоже заказывают нередко, извлекают наполнитель и производят санитарную обработку. Полученный материал отправляется на восстановление и повторное использование в производстве новых матрасов», - разъяснил Пищелко.

Благодаря работе этого сервиса на переработку отправили около 15 тонн древесных и древесностружечных материалов. Им нашли новое применение - их используют в качестве топлива на производствах.

Кроме того, неправильное избавление от вещей может обернуться отрицательно для экологии и жителей города. Например, в старой бытовой технике есть тяжелые металлы, которые провоцируют эрозию почвы, делают грязными воздух и подземные воды. На их разложение уходит больше тысячи лет.

Другие предметы - техника, электроника и аппаратура - содержат пластик. Он разлагается приблизительно две сотни лет, а в процессе выделяет токсины. Сервис «Вывоз ненужных вещей» отправил более 70 тонн пластика на переработку, чтобы использовать его для новых целей.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов подчеркнул, что проект помогает уроженцам столицы отправлять для использования вторичных ресурсов старую мебель, непригодные технику и электронику.

«Среди необычных крупногабаритных предметов, которые можно сдать на экологичную утилизацию, - отслужившие свой срок автомобили и пианино. Специалисты вывезли уже 28 и 112 таких объектов соответственно», - отметил он.

Ранее москвичам рассказали, что можно утилизировать с сервисом «Вывоз ненужных вещей».

Переработка Экология Москва 2023
22 ноября 2023, 08:29
Приглашение Путина в Чечню оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обязательно посетит Чечню с рабочей поездкой в подходящее время. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кадыров пригласил президента приехать в Чечню, со временем это, конечно, произойдет. Путин же ездит в регионы», - сказал он.

В ответ на реплику, что Путин давно не приезжал в регион, Песков ответил, что это обязательно произойдет.

«Ну, будет. Очень напряженная повестка сейчас», - добавил пресс-секретарь Кремля, не озвучив конкретных сроков.

В прошлый раз Путин посещал республику еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить регион. По его словам, об этом попросили местные старейшины. Также политик напомнил, что президент сделал все необходимое для восстановления инфраструктуры Чечни.

Чечня Дмитрий Песков Владимир Путин
22 ноября 2023, 07:01
Представители 183 стран захотели приехать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
РИА «Новости»
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Всемирный фестиваль молодежи откроется в Сочи через 100 дней. Организаторы получили заявки из 183 стран мира. Президент России Владимир Путин поприветствовал будущих участников мероприятия и заявил, что их примут, как дорогих гостей. Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

«Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории „Сириус“. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», - сказал он.

Хотя Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1 марта 2024 года, оргкомитет уже получил более 250 тысяч заявок из 183 стран мира. Владимир Путин заявил, что это показало - нет силы выше дружбы. По его словам, делегатов заинтересовали традиции, ценности и достижения России.

Обратный отсчет дней до открытия фестиваля запустили на международной выставке-форуме «Россия». Президент поприветствовал будущих участников и выразил уверенность в том, что фестиваль станет значимым шагом к созданию многополярного мира.

Росмолодежь прогнозировала, что в фестивале примут участие делегаты 155 стран , в том числе из Шанхайской организации сотрудничества.

Отбор волонтеров стартовал в сентябре.

Молодежь Сочи Владимир Путин

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