23 мая 2024, 04:14

Детские соревнования включили в регату имени Игоря Ченцова на ПМЭФ-2024

Unsplash
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Детские соревнования по парусному спорту пройдут в рамках Регаты имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова. Ее включили в программу Спортивных игр ПМЭФ-2024.

Юные яхтсмены в возрасте от семи до 13 лет выйдут на старт командных эстафет на воде в Международный день защиты детей, 1 июня, сообщили на сайте Фонда Росконгресс.

«Укреплять силу традиций и поддерживать связь поколений - вот одна из главных задач регаты имени Игоря Ченцова и всей серии, посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте», - заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Юные участники будут соревноваться на швертботах «Оптимист» и досках SUP. На берегу детям организовали конкурсную программу. Также они встретятся с лидерами российской сборной по парусному спорту и яхтсменами из Белоруссии, Сербии и Германии.

Звездные спортмены будут участвовать в первом этапе серии Tenzor International Cup 2024. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в подмосковном клубе Tenzor Sailing Club. Программу игр разместили на сайте ПМЭФ-2024.

Ранее стало известно, что в первой декаде июня на полях ПМЭФ-2024 пройдет VIII Форум Креативного Бизнеса.

Спортсмены Дети ПМЭФ-2024
23 мая 2024, 03:02
Неопознанный светящийся объект заметили в небе над югом России
РИА «Новости»
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Жители южных регионов России сообщили о похожем на метеорит объекте, появившимся в ночном небе. Местные паблики опубликовали фото и видео загадочного светящегося тела.

Неопознанный объект заметили жители Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкессии и Калмыкии. По словам очевидцев, небесное тело оставляло за собой яркий оранжевый след.

Фото и видео неопознанного объекта появились в местных пабликах этих регионов - Telegram-каналах «Сочи News» , «Нетипичный Ставрополь» , Kub Mash и других.

По одной из версий, необычное явление представляет собой горящий в атмосфере космический мусор.

Ранее в небе над Португалией заметили огромный яркий метеор синего цвета, рассекающий атмосферу. Очевидцы, увидевшие яркую вспышку в небе, вызвали спасателей, но специалисты не нашли возможных обломков.

Фото Видео Россия Космос
23 мая 2024, 01:33
Форум Креативного Бизнеса пройдет на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум, организовал VIII Форум Креативного Бизнеса (ФКБ), который пройдет 8 июня на полях ПМЭФ-2024. Его участники обсудят креативные индустрии в масштабе БРИКС.

Внимание во время встречи акцентируют на сохранении и развитии культурного многообразия стран-участниц межгосударственного объединения, сообщили на сайте фонда.

«Форум Креативного Бизнеса стабильно демонстрирует себя в качестве востребованной дискуссионной площадки, где обсуждаются насущные вопросы развития творческого предпринимательства, он стимулирует практический интерес у бизнеса, формирует перспективную структуру креативного сектора экономики», - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В числе 12 сессий форума, такие как «Культурный мост в Россию: опыт креативных проектов» и «ИИ и нейросети: замена креаторам или новый инструмент?». В их число вошли четыре сессии о роли бизнеса в формировании трендов в кинематографе, медиа, инклюзивной культуры и творческого взаимодействия стран БРИКС.

Ранее стало известно, что 5 июня в рамках ПМЭФ-2024 пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства.

Россия Бизнес Технологии ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 22:25
Подготовка к ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге вышла на завершающую стадию
Global Look Press
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В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание, на котором обсудили подготовку города к XXVII Петербургскому международному экономическому форуму. Его провел губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость укрепления складывающегося многополярного мира. С этим же связана и главная тема форума в 2024 году - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

«Участие в нем уже подтвердили представители более 110 стран и территорий. Наша задача - достойно встретить делегации. <…> Санкт-Петербург на правах хозяина провел большую работу и завершает подготовку к встрече участников ПМЭФ », - подчеркнул Беглов.

По словам губернатора, необходимую работу провели по всем ключевым направлениям. Речь идет как о благоустройстве города и подготовке инфраструктуры, так и о формировании деловой, культурной и спортивной программ. Вопросам безопасности уделили отдельное внимание, а регламенты санитарно-эпидемиологического надзора проработали вместе с Роспотребнадзором.

Ключевой темой экспозиционно-деловой зоны Петербурга обозначили «Технологии, открытые для мира». Беглов заметил об одном из важнейших поручений Путина - строительстве Технологической долины в Южной планировочной зоне. Технологическое лидерство Северной столицы он назвал общей целью «На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут подспорьем в решении поставленных президентом задач», - сказал губернатор.

Санкт-Петербург Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 21:03
Единый день голосования 2024 года получил свой логотип
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Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 22 мая, утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования, который состоится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в этом году единый день голосования пройдет 8 сентября. Любые изменения, которые могут коснуться выборов, определят до 8 июля.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», - подчеркнула председатель ЦИК.

В единый день голосования выборы разных уровней состоятся в 83 регионах. В 20 субъектах после единого дня голосования появятся новые губернаторы.

Среди них Хабаровский край, Курская, Кемеровская, Калининградская и Тульская область, где прошлые руководители досрочно оставили свои посты после перехода на работу в правительство и администрацию президента России.

В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму губернаторов изберут депутаты местных парламентов.

ЦИК РФ Россия Единый день голосования Выборы

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