Детские соревнования включили в регату имени Игоря Ченцова на ПМЭФ-2024

Юные яхтсмены в возрасте от семи до 13 лет выйдут на старт командных эстафет на воде в Международный день защиты детей, 1 июня, сообщили на сайте Фонда Росконгресс.

«Укреплять силу традиций и поддерживать связь поколений - вот одна из главных задач регаты имени Игоря Ченцова и всей серии, посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте», - заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Юные участники будут соревноваться на швертботах «Оптимист» и досках SUP. На берегу детям организовали конкурсную программу. Также они встретятся с лидерами российской сборной по парусному спорту и яхтсменами из Белоруссии, Сербии и Германии.

Звездные спортмены будут участвовать в первом этапе серии Tenzor International Cup 2024. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в подмосковном клубе Tenzor Sailing Club. Программу игр разместили на сайте ПМЭФ-2024.

Ранее стало известно, что в первой декаде июня на полях ПМЭФ-2024 пройдет VIII Форум Креативного Бизнеса.