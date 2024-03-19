19 марта 2024, 16:28

Детсады и вузы обязали вывешивать флаги России

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Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российские флаги на своих зданиях и территориях. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ранее требование о постоянном размещении Государственного флага распространялось только на школы. Теперь оно касается всех образовательных учреждений.

«С 1 сентября 2024 года все образовательные организации - детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы - независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг», - указано на сайте.

Триколор должен находиться там постоянно.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Авторы инициативы уточнили: использование триколора формирует у детей духовно-нравственные ценности.

Сейчас в школах каждая неделя начинается с государственного гимна и торжественного подъема флага страны. Подобная традиция существовала еще в дореволюционной России.

Вузы Дети Школы Законы Россия Детские сады
22 марта 2024, 16:01
Международное движение ЛГБТ внесли в список террористов и экстремистов
Unsplash
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Международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения попало в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», - указали в базе ведомства.

В прошлом году Верховный суд по иску Минюста признал движение ЛГБТ* экстремистским. Деятельность организации запретили на территории России.

Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что движение ЛГБТ* разрушает традиционные христианские представления о семье и браке. Он назвал признание организации экстремистской своеобразной самозащитой общества.

По данным информагентства «Свободные новости» , Верховный суд в решении о признании движения экстремистским указал, что ЛГБТ* создали в Соединенных Штатах. Организация нужна была властям США для контроля над рождаемостью и продвижения нетрадиционных семейных отношений.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Суд Семья ЛГБТ Россия
22 марта 2024, 15:26
Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в Костомарова
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после проблем со здоровьем предстал в новом свете перед своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. В интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале спортсменка призналась, что заново влюбилась в мужа.

По словам Домниной, чемпионки мира по фигурному катанию 2009 года часто проявляет нетерпение, стремясь достичь всего немедленно, и именно в эти моменты она приходит ему на помощь, дает свою поддержку.

«Какие-то его новые качества меня восхитили», - отметила Домнина.

В 2023 году Костомаров пережил серьезные испытания, попав в больницу с пневмонией, что в итоге привело к развитию сепсиса и ампутации стоп и кистей. Сейчас он продолжает вести активный образ жизни.

Спортсмены Роман Костомаров
22 марта 2024, 14:54
Анастасии Волочковой сделали предложение и подарили серьги за 600 тысяч
РИА «Новости»
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Ведущий Music Box, шоумен и бывший «фабрикант» Егор Иващенко сделал предложение руки и сердца балерине Анастасии Волочковой. Информацию об этом событии сообщил сайт kp.ru.

Балерина в элегантном черном платье посетила бизнес-конференцию «Ценнее денег» на которой Иващенко преклонил перед ней колено и протянул коробку с украшением.

«С удовольствием вручаю тебе этот подарок!» - сказал любимой артистке Иващенко.

Волочкова, не теряя присутствия духа, стала рассматривать подарок и обнаружила внутри не кольцо, а бриллиантовые серьги.

Танцовщица согласилась сходить с ним на свидание в ресторане после своего нового шоу, но предупредила, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.

Заботливый Шаляпин недавно подобрал для балерины идеальный рацион. По его мнению, он должен состоять из опарышей и саранчи.

Отношения Анастасия Волочкова
22 марта 2024, 14:27
Звезда «Железного человека» раскритиковала фильмы про супергероев
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Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу считает, что Голливуд напрасно тратит большие суммы на супергеройские фильмы. Таким мнением она поделилась в беседе с изданием TMZ.

Пэлтроу солидарна с режиссером фильма «Американское чтиво» Кордом Джефферсоном, призвавшим на церемонии вручения премии «Оскар» вкладывать деньги в небольшие инди-проекты.

Актриса считает, что современные студии расходуют большие ресурсы на высокобюджетные фильмы о супергероях, что негативно влияет на их содержание. По ее словам, важно сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного контента.

«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», - заявила она.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с коллегой по цеху Мэттью Перри. Их знакомство состоялось во время фестиваля в 1993 году, когда оба еще не были знаменитыми.

Кино Голливуд Актеры

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