Детсады и вузы обязали вывешивать флаги России
Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российские флаги на своих зданиях и территориях. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Ранее требование о постоянном размещении Государственного флага распространялось только на школы. Теперь оно касается всех образовательных учреждений.
«С 1 сентября 2024 года все образовательные организации - детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы - независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг», - указано на сайте.
Триколор должен находиться там постоянно.
Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Авторы инициативы уточнили: использование триколора формирует у детей духовно-нравственные ценности.
Сейчас в школах каждая неделя начинается с государственного гимна и торжественного подъема флага страны. Подобная традиция существовала еще в дореволюционной России.