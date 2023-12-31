Дети неизвестного пола появились на свет в Тюменской области

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», - объяснили представители ведомства.

Причина рождения таких младенцев заключается в мутации генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез. В 2022 году на свет появились трое детей с таким диагнозом.

Французские врачи ранее обнаружили ребенка между кишечником и желудком пациентки, которая обратилась за помощью из-за боли в животе. У ребенка не выявили патологий развития. Специалисты сохранили жизнь обоим пациентам.

Ранее гинеколог Анна Марченко предупредила о рисках при возрастной беременности. После 36 лет женщина может родить ребенка с синдромом Дауна или Патау. Также повышается риск самопроизвольных выкидышей.