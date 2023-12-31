31 декабря 2023, 20:21

Дети неизвестного пола появились на свет в Тюменской области

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

В Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Об этом сайту 72.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», - объяснили представители ведомства.

Причина рождения таких младенцев заключается в мутации генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез. В 2022 году на свет появились трое детей с таким диагнозом.

Французские врачи ранее обнаружили ребенка между кишечником и желудком пациентки, которая обратилась за помощью из-за боли в животе. У ребенка не выявили патологий развития. Специалисты сохранили жизнь обоим пациентам.

Ранее гинеколог Анна Марченко предупредила о рисках при возрастной беременности. После 36 лет женщина может родить ребенка с синдромом Дауна или Патау. Также повышается риск самопроизвольных выкидышей.

Дети Здравоохранение Врачи
31 декабря 2023, 20:31
Россиянам рассказали, как избежать похмелья наутро после новогодней ночи
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Чтобы избежать похмелья и головной боли наутро после новогодней ночи, нужно соблюдать несколько правил. В интервью изданию News.ru нарколог, психиатр Василий Шуров поделился, что нужно делать, чтобы праздничные возлияния не навредили организму.

Чтобы избежать утреннего похмелья, нужно чаще вставать из-за праздничного стола и двигаться - гулять или танцевать. Между подходами к еде нужно делать перерывы и контролировать количество выпитого алкоголя.

Если не удалось избежать похмелья, нарколог посоветовал пить как можно больше воды и принять лекарство от головной боли.

Справиться с похмельем поможет минеральная вода и сладкий чай. Обязательно нужно позавтракать и поспать, это восстановит энергию.

Еда Лекарства Правила Алкоголь
31 декабря 2023, 19:06
Регионам предрекли появление своей ипотеки
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В ближайшее время в регионах может появиться своя ипотека. Над этим вопросом депутаты начнут работать с Центробанком и кабмином в январе, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это нужно, чтобы ресурсы, выделяемые на федеральном уровне, либо те меры, которые применяет Центробанк, могли распространяться только на эти территории. И такая работа ведется», - отметил он.

Благодаря таким мерам люди будут оставаться в городах, возводить жилье и обустраиваться. По словам депутата, эту идею смогут реализовать в начале 2024 года. Он подчеркнул, что для этого не потребуется принимать отдельный закон, так как будет достаточно нормативных актов Центробанка или постановления правительства.

Программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Ее продлят только там, где низкий спрос на жилищные займы.

Недвижимость Ипотека
31 декабря 2023, 17:18
«Не понимаю». Фигуристка Роднина удивилась критике по поводу ее жизни в США
Читайте нас в: Google Новости
Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24, что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.

Роднина прожила в Соединенных Штатах 13 лет.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила [там], как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. <…> Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», - заметила она.

Фигуристка добавила, что жила в Штатах, когда большинство хотели переехать в Москву, а сейчас остается в Москве, когда некоторые «начали куда-то бежать».

Она призвала не «смотреть в замочную скважину» других, а улучшать собственную жизнь.

Ирина Роднина - почетный житель Московской области. Ей исполнилось 74 года 12 сентября 2023 года.

Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24 , что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.

США Фигурное катание Россия
31 декабря 2023, 17:09
Окончательный разгром неофашизма. Медведев раскрыл главную задачу на 2024 год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Перед россиянами в 2024 году стоит важная задача. Ее озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь идет об окончательном разгроме неофашизма, который пытаются возродить противники страны вопреки великой победе предков. Политик также поблагодарил участников специальной операции, которые стоят на защите Родины. Сердца и мысли россиян сегодня с теми, кто находится с боевыми товарищами в зоне боевых действий.

«С теми, кто плечом к плечу стоит в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации», - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что уходящий 2023 год потребовал от россиян уверенности и силы, особой стойкости, сплоченности и настоящего патриотизма.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей, которая станет только крепче. Жителей страны объединяет общая судьба и понимание значимости ее масштабных целей.

Дмитрий Медведев Россия Совет безопасности РФ

Новости по теме