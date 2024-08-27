Ситуацию, когда образовательные учреждения устанавливают свои критерии набора учеников старшей школы, отказывая «слабым» девятиклассникам, Менькова назвала противозаконной.

«Прежде всего, это незаконно, так как у нас есть федеральный законопроект об образовании, он позволяет каждому желающему получать знания на том уровне, на котором захочет гражданин. Соответственно, те, кто незаконно отчисляет учащихся после девятого класса, совершают правонарушение и могут быть привлечены к административной ответственности», - заявила общественница.

Собеседница добавила, что отметила, что также незаконной является практика, когда учителя и директор школы рекомендуют родителям переводить ребенка в другое образовательное учреждение.

«Дети - это не вещи. Никто не имеет права отправлять ребенка в другую школу против его воли. Я не вижу смысла в том, чтобы портить психику школьника, отправляя его в чужую школу. Тем более, если речь идет о довольно стрессовом периоде - 10 и 11 классы», - поделилась с 360.ru глава общественного движения.

Также представитель «Родителей Москвы» отметила, что в школах обязательно нужно создавать один общеобразовательный класс, нельзя делать упор только на определенном профиле и на этом основании отказывать.

Ранее Генеральная прокуратура начала проверку в нескольких российских школах после жалоб родителей учеников на отказы в переводе в 10-й класс.