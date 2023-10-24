Детенышу панды из Московского зоопарка исполнилось два месяца
Детенышу панды из Московского зоопарка исполнилось два месяца. За это время она заметно изменилась, сообщила в Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.
По ее словам, маленькая панда стала полнее, полностью покрылась шерстью, а нос у нее начал темнеть.
По результатам последнего осмотра вес малышки составил уже 3428 грамм, а длина без учета хвоста увеличилась на семь сантиметров. Хвост пока замедлил свой рост и остался на прежней длине - 6,8 сантиметра.
Акулова добавила, что детеныш стал лучше держать голову, а глазки раскрылись. А это значит, что маленькая панда скоро начнет видеть.
Детеныш открыл глаза на 42 день после рождения.
Также сотрудники зоосада поделились видео осмотра маленькой самки, родившейся у панд Диндин и Жуи. Имя ей выберут москвичи.