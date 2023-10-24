Детенышу панды из Московского зоопарка исполнилось два месяца

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По ее словам, маленькая панда стала полнее, полностью покрылась шерстью, а нос у нее начал темнеть.

По результатам последнего осмотра вес малышки составил уже 3428 грамм, а длина без учета хвоста увеличилась на семь сантиметров. Хвост пока замедлил свой рост и остался на прежней длине - 6,8 сантиметра.

Акулова добавила, что детеныш стал лучше держать голову, а глазки раскрылись. А это значит, что маленькая панда скоро начнет видеть.

Детеныш открыл глаза на 42 день после рождения.

Также сотрудники зоосада поделились видео осмотра маленькой самки, родившейся у панд Диндин и Жуи. Имя ей выберут москвичи.