Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
На 42-й день после рождения в Московском зоопарке детеныш панды открыл глазки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.
«Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к 2 месяцам, то есть ближе к концу октября», - уточнила Акулова.
По ее словам, во время планового осмотра выяснилось, что вес детеныша уже достиг двух килограммов 134 граммов.
Ранее кадры осмотра детеныша панды показали в Московском зоопарке. Длина животного без хвоста составила 37,5 сантиметра.
Имя детенышу выберут на сотый день после рождения. При этом сотрудники зоосада будут советоваться с китайскими коллегами на уровне посольства и на уровне центра по размножению панд.
Также сообщалось о том, что москвичи смогут выбрать имя для детеныша альпаки на «Городской ферме» ВДНХ.