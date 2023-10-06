Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза

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«Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к 2 месяцам, то есть ближе к концу октября», - уточнила Акулова.

По ее словам, во время планового осмотра выяснилось, что вес детеныша уже достиг двух килограммов 134 граммов.

Ранее кадры осмотра детеныша панды показали в Московском зоопарке. Длина животного без хвоста составила 37,5 сантиметра.

Имя детенышу выберут на сотый день после рождения. При этом сотрудники зоосада будут советоваться с китайскими коллегами на уровне посольства и на уровне центра по размножению панд.

Также сообщалось о том, что москвичи смогут выбрать имя для детеныша альпаки на «Городской ферме» ВДНХ.