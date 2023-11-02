Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть и слышать

Детенышу панды из Московского зоопарка недавно исполнилось два месяца. Она стала лучше держать голову, а глазки раскрылись. Имя ей выберут на сотый день после рождения - уже в этом месяце. Участие в этом примут москвичи , сотрудники китайского посольства и работники центра по размножению.

Панда появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Диндин. Специалисты регулярно осматривают детеныша. В первое время после родов самка прятала его, не могла спокойно есть или спать.

По ее словам, маленькая панда начала различать окружающие предметы.

«Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала», - рассказала Акулова.