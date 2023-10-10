Детеныш альпаки родился в Московском зоопарке

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«В нашем центре уже много лет размножаются викуньи - дикие родственники альпаки, а вот с последними мы работаем недавно и потомство получили впервые», - подчеркнули в организации.

Детеныш появился на свет 19 сентября. У малыша необычный окрас: между глаз у него проявилось рыжее пятно. Мать вместе с ним сразу отселили в отдельный вольер. Однако посетители могли наблюдать за животными.

Отец семейства с первых дней был обеспокоен переездом самки. Он постоянно зовет ее, когда та, в свою очередь, занята только малышом.

Ранее сообщили, что на «Городской ферме» ВДНХ родился детеныш альпаки.

Москвичи выберут ему имя на портале «Активный гражданин».