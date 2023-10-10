Детеныш альпаки родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке у молодой самки альпаки на свет появился первенец. Детеныш стал первым не только для мамы, но и для зоопарка. Об этом сообщили в Центре воспроизводства редких животных.
«В нашем центре уже много лет размножаются викуньи - дикие родственники альпаки, а вот с последними мы работаем недавно и потомство получили впервые», - подчеркнули в организации.
Детеныш появился на свет 19 сентября. У малыша необычный окрас: между глаз у него проявилось рыжее пятно. Мать вместе с ним сразу отселили в отдельный вольер. Однако посетители могли наблюдать за животными.
Отец семейства с первых дней был обеспокоен переездом самки. Он постоянно зовет ее, когда та, в свою очередь, занята только малышом.
Ранее сообщили, что на «Городской ферме» ВДНХ родился детеныш альпаки.
Москвичи выберут ему имя на портале «Активный гражданин».