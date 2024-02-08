Десятки тысяч гаджетов Apple уничтожат в России за год
Около 120 тысяч устройств Apple уничтожат в России в 2024 году. Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем Telegram-канале, тендеры на ликвидацию техники опубликовали после запрета госслужащим и чиновникам использовать iPhone, MacBook и прочие гаджеты.
Около 120 тысяч устройств Apple уничтожат в России в 2024 году. Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем Telegram-канале , тендеры на ликвидацию техники опубликовали после запрета госслужащим и чиновникам использовать iPhone, MacBook и прочие гаджеты.
«Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры)», - сообщил Муртазин.
По оценкам MRG, в 2024 году в России уничтожат примерно 120 тысяч устройств Apple.
Компания Apple постепенно теряет аудиторию в России. Популярность набирают китайские бренды смартфонов. Американская корпорация решила постепенно нарастить производство iPhone в Индии. Там планируют выпускать по 50 миллионов смартфонов ежегодно.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался от телефонов Apple и теперь пользуется устройством другого бренда. На одном из видео в Сети было видно, что министр держит в руках Huawei P60 Pro.