Десятки человек пострадали от ОПГ лжемедиков в Москве

Лжемедики из «РМ Клиники» заманивали пенсионеров на «бесплатный» чекап, в ходе которого у них диагностировали серьезные заболевания. После этого пожилые люди подписывали договора об оказании платных услуг и потребительского кредитования.

«Суммы ущерба, фигурирующие в материалах расследования, варьируются от 80 до 166 тысяч рублей», - отметили в статье.

Один из пострадавших рассказал, что в случае отказа пенсионеров начинали терроризировать жулики, которые бесконечно им звонили с предложением бесплатного лечения.

Сотрудники запугивали клиентов побочными эффектами от процедур, уговаривая пройти курс массажа. Таким образом, женщин вынуждали подписывать кредитные договора с разными банками.

По данным МВД, ранее в Москве выявили группу аферистов в сфере косметологии и медицины. В качестве фигурантов дела проходят шесть женщин и четверых мужчин, их задержали.