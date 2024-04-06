Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» получил сертификат на путешествие

Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость - Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, - получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.

«Для нас это абсолютно неожиданно - мы на выставке в первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», - признался Константин.

Гендиректор «Дирекции выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова отметила, что на днях на выставке откроется новая масштабная весенне-летняя программа.

Девятимиллионный посетитель, девятилетний житель Бурятии, в конце марта также получил приз - поездку на Байкал.

Супруги получили приз от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и госкорпорации «Росатом». Им оплатят проезд из Ярославля, предоставят место для проживания, организуют тур по Мурманску и экскурсию в село Териберка. Они смогут посетить первое в мире судно с ядерной энергетической установкой - атомный ледокол «Ленин», а также ледокол ФГУП «Атомфлот», а также познакомиться с Кольской атомной электростанцией. Как рассказал гендиректор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко, на ледоколе «Ленин» паре покажут системы управления и штаб морских операций.

Семья побывает на русском Севере впервые. Константин и Екатерина обрадовались подарку.