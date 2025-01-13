Десерт со стеклом. «ДэнБош» сняли с продажи во «ВкусВилле» после жалобы

В столичных Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что покупательнице из Москвы в десерте попалось стекло. При этом упаковка кейс-торта не была повреждена или вскрыта.

Во «ВкусВилле» уточнили, что девушка обратилась с жалобой 10 января. Курьер забрал упаковку, в которой нашли фрагмент, однако это был кусочек пластика.

В магазине заявили, что стекло на производстве не используется. После этого было принято решение приостановить продажи десерта до выяснения всех обстоятельств.

«Основная задача - выявить возможные риски, связанные с целостностью упаковки», - отметили в торговой сети.

В последних числах декабря «ВкусВилл» временно приостановил реализацию пельменей «Мясное ассорти» после информации об отравлении двух детей. В результате проверки Роспотребнадзор выяснил, что в пельменях была бактерия сальмонелла.