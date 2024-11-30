Депутаты захотели защитить россиян от фальшивых скидок

Документ с таким предложением уже направили главе Минпромторга Антону Алиханову. В пояснительной записке к нему говорится о необходимости отображать динамику цен на ценниках для прозрачности акций. Если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также должно быть отражено. По мнению автора инициативы, такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы.

Предложение, как подчеркивается в документе, не потребует серьезных затрат со стороны торговых организаций, поскольку информация о ценах изначально фиксировалась в учетных системах.

Чернышов отметил, что многие граждане жалуются на «фальшивые скидки», особенно в предпраздничный сезон, когда магазины часто искусственно завышают цены, а затем объявляют о «значительных» скидках. Эта схема, по словам депутата, создает видимость выгоды, вводит покупателей в заблуждение и подрывает их доверие.

Ранее стало известно, что половина скидок на ноябрьских распродажах оказалась фальшивой. Около 50% участников акции пытались выдать за цену со скидкой обычную стоимость товара.