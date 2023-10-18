Депутаты выступили против лишения гражданства России, полученного по праву рождения

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Члены комитета нашли в законопроекте, который внесли 21 июля, некоторые неточности. Они заявили, что сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство нельзя считать основанием для лишения гражданства россиян, которые получили его по рождению.

«[Инициатива] не может считаться не соответствующей Конституции РФ, хотя в своем сущностном подходе может быть признана не соотносимой [с нормой о том, что гражданин не может быть лишен своего гражданства]», - заявили депутаты.

Разработчикам законопроекта напомнили, что принятый в апреле закон о лишении гражданства за преступления, создающие угрозу нацбезопасности, распространяется только на людей с приобретенным в течение жизни гражданством. Получившие его по рождению к ним не относятся. Члены комитета дали отрицательное заключение. Они рекомендовали Госдуме отклонить законопроект.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал отозвать законопроект о приеме людей, отбывших наказание за тяжкие преступления, на работу учителями , тренерами и воспитателями. По его словам, он противоречит Трудовому кодексу.