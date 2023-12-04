Депутаты внесут законопроект о наказании за ложные доносы в органы опеки

«Мы считаем, что ложные доносы на семью - это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей», - сказал он.

Проблема ложных доносов, по мнению Петра Толстого, актуальная. Он заявил, что российские органы опеки работают на основе ювенальных подходов Запада. По его мнению, государство должно охранять семью, а не вмешиваться в нее, выдавать охранные ордера и лишать родителей прав на детей.

Работа над законодательной инициативой началась. Зампред Госдумы сообщил, что документ обсудят с правительством.

В Тольятти органы опеки изъяли из семьи двух сыновей. Мать кормила их кошачьим кормом и вела асоциальный образ жизни. На издевательства над детьми пожаловалась ее подруга.