04 декабря 2023, 06:36

Депутаты внесут законопроект о наказании за ложные доносы в органы опеки

Unsplash
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Важно бороться с ложными доносами в органы опеки и исключать необоснованное изъятие детей из семей. Для этого депутаты Госдумы начали разработку законопроекта об ответственности за такие обращения, сообщил в интервью «Парламентской газете» зампредседателя Государственной Думы Петр Толстой.

«Мы считаем, что ложные доносы на семью - это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей», - сказал он.

Проблема ложных доносов, по мнению Петра Толстого, актуальная. Он заявил, что российские органы опеки работают на основе ювенальных подходов Запада. По его мнению, государство должно охранять семью, а не вмешиваться в нее, выдавать охранные ордера и лишать родителей прав на детей.

Работа над законодательной инициативой началась. Зампред Госдумы сообщил, что документ обсудят с правительством.

В Тольятти органы опеки изъяли из семьи двух сыновей. Мать кормила их кошачьим кормом и вела асоциальный образ жизни. На издевательства над детьми пожаловалась ее подруга.

Дети Законы Госдума РФ Семья Депутаты
04 декабря 2023, 07:46
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов
Пресс-служба аэропорта Внуково
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В трех аэропортах столичного региона задержали 55 рейсов, отменили — 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».

В частности, во Внуково задержали 13 рейсов, 4 - отменили, в Домодедово задержали 18 рейсов, 2 - отменили. В Шереметьево задержали 24 рейса. Изменений в расписании других аэропортов нет. Уточняется, что данные по задержанным и отмененным рейсам предоставлены аэропортами Москвы.

На российскую столицу обрушился сильный снегопад, однако неблагоприятная погода не повлияла на движение поездов в Московском узле. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Московской железной дороги», составы идут в штатном режиме по МЦК и МЦД.

В понедельник Москву ждет солнечная погода. Однако в Gismeteo предупреждают о продолжении снегопадов. Температура воздуха составит -6…-9 градусов.

В трех аэропортах столичного региона задержали 55 рейсов, отменили - 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт Внуково Москва 2023
04 декабря 2023, 07:28
Названа стоимость новогоднего отдыха в Подмосковье для россиян с двумя детьми
РИА «Новости»
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Стоимость поездки в Московскую область на новогодних праздниках для семьи с двумя детьми в среднем составит 50 тысяч рублей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Речь идет о размещении в гостинице с тремя звездами на 3-4 дня, пояснила она. По словам Ломидзе, российские туристы в первую очередь покупали бюджетные и VIP-варианты размещения. К декабрю остались места среднего класса.

Ломидзе подчеркнула, что в 2023 году стоимость отдыха на зимних каникулах на 15-20% выше, чем в прошлом году. Цена будет расти ближе к праздничным датам, предупредила представитель АТОР.

Как пишут «Известия» , в этом сезоне новогодние туры продаются намного активнее - к середине ноября было распродано свыше 50% от всего объема предложений. По оценке Ломидзе, к середине декабря свободных мест будет очень мало.

Россияне чаще выбирают отдых на зимних праздниках на Кубани и Ставрополье, в столичном регионе. Также пользуются спросом такие направления, как Казань, Алтай. Кроме того, туристы из РФ предпочитают зарубежный отдых, выбирая Таиланд и ОАЭ.

Ранее россиянам напомнили о соблюдении техники безопасности при использовании пиротехники на зимних каникулах.

Праздники Новый год
04 декабря 2023, 04:57
Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России к 2030 году
Pixabay
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Дефицит рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух-четырех миллионов человек, выяснили аналитики «Яков и Партнеры». С исследованием ознакомилось РИА «Новости».

По данным экспертов, зарплаты неизбежно вырастут на фоне дефицита кадров, однако это не решит проблему. Авторы исследовали 38 миллионов вакансий, размещенных на площадках с 2018 по 2023 годы и сделали вывод, что кадров в России не хватает уже сейчас - количество вакансий выросло за пять лет в 1,8 раз.

«К 2030 году дефицит увеличится и составит от двух до четырех миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона - высшей квалификации», - объяснили специалисты.

Больше всего нехватку кадров ощутит перерабатывающая промышленность, логистика и торговля. Повышение зарплаты и привлечение мигрантов не решит проблему. А это создаст риски для экономики, бизнеса и общества в целом. Дефицит кадров в таких масштабах приведет к снижению ВВП и росту инфляции.

Рабочие места Работа
03 декабря 2023, 15:27
Путин посетит один из регионов России
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Президент Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«На неделе президент отправится в поездку в один из регионов», - сообщили в эфире передачи.

Также у российского лидера запланированы международные контакты. На предстоящей неделе глава государства проведет заседание по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин 1 декабря обновил состав Совета безопасности по правам человека и исключил из него адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Также в СПЧ больше не состоят журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.

Ранее президент провел по видео-конференц-связи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Участники встречи обсудили влияние технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. Докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Россия Владимир Путин

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