13 июня 2024, 18:27

Депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев

Unsplash
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Законопроект об ужесточении условий покупки сим-карт внесли в Госдуму. Согласно документу, иностранцы смогут получать ограниченное количество сим-карт и только при личном посещении офиса оператора связи. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Иностранные граждане получат возможность оформить на свое имя до 10 мобильных номеров. Для этого они будут проходить идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических данных, отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в договор с оператором связи включат IMEI - код распознавания применяемого устройства.

Ранее шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, что законопроект поможет вести борьбу с серым рынком. По словам эксперта, самым надежным способом привязки сим-карт является использование биометрических данных, потому что такой метод идентификации сложно подделать.

Законы Депутаты Технологии
13 июня 2024, 18:08
Мизулина попросила МВД проверить рэпера Slim
Global Look Press
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Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить деятельность рэпера Slimus (Вадим Мотылев), ранее использовавшего псевдоним Slim. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам общественного деятеля, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина. В ближайшие дни у него должен состояться концерт в Екатеринбурге.

«Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста [Владимира] Зеленского», - прокомментировала Мизулина.

Ранее главу ЛБИ возмутил откровенный наряд певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе. Она сравнила выступление артистки с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Концерты Россия Музыка Екатерина Мизулина
13 июня 2024, 17:02
Генпрокуратура передала в суд дело журналиста WSJ Гершковича о шпионаже
Global Look Press
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Уголовное дело в отношении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича рассмотрит Свердловский областной суд. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Ведомство утвердило обвинительное заключение и направило в суд дело в отношении американского репортера, которого обвиняют в шпионаже. По версии следствия, подсудимый действовал по указанию ЦРУ и в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретные данные о работе предприятия «НПК „Уралвагонзавод“».

Американец соблюдал тщательные меры конспирации, указал RT.

Ранее московский суд продлил Гершковичу арест до 30 июня. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, между США и Россией ведутся переговоры об обмене журналиста.

Уголовное дело Шпионаж Суд Отношения Россия Задержание Эвана Гершковича
13 июня 2024, 15:14
Произведенные в Подмосковье моторные масла будут поставлять в Краснодарский край
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«Газпромнефть — смазочные материалы» обеспечит предприятия Краснодарского края российскими маслами для промышленного оборудования и автомобильной техники. Соответствующее соглашение регион заключил с «Газпром нефтью». Часть продукции производится на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине.

«Многолетнее партнерство „Газпром нефти“ и Краснодарского края является примером успешного и эффективного взаимодействия по развитию инфраструктуры и промышленного потенциала региона. Благодаря новому соглашению предприятия Краснодарского края будут обеспечены эффективными отечественными маслами, получат экспертную и техническую поддержку с применением современных цифровых технологий», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Оператором соглашения выступит «Газпромнефть - смазочные материалы». Партнерство предусматривает обеспечение автомобильными и индустриальными маслами предприятий основных секторов экономики края: агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения. В частности, будут расширены поставки сельхозпроизводителям Краснодарского края: для повышения надежности агропромышленной техники в научно-исследовательском центре смазочных материалов разработаны эффективные рецептуры моторных и трансмиссионных масел. Такая продукция защищает детали двигателей, трансмиссий и других механизмов сельхозтехники при интенсивных нагрузках во время проведения посевных и уборочных работ.

«Эффективность производства и качество продукции - важнейшие составляющие конкурентоспособности предприятий и экономики региона в целом. Для этого необходимы современное отечественное оборудование и эффективные решения. „Газпром нефть“ является одним из крупнейших поставщиков в Краснодарский край высококачественной продукции: моторных топлив, битумных материалов, автомобильных и индустриальных масел. Новое соглашение по расширению поставок смазочных материалов открывает перспективы углубления партнерства с транспортной и логистической отраслями, сельским хозяйством, портовой и туристической инфраструктурой региона», - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также в рамках соглашения эксперты компании представят уникальные решения для применения на объектах горно-туристического кластера Краснодарского края. «Газпром нефть» производит смазочные материалы для обслуживания вантовых мостов, защищающих подвесные механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок.

Ранее стало известно, что подмосковные масла, производимые на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине, будут поставлять предприятиям Иркутской области.

Нефть Заводы Газпром Экономика Газпром нефть Краснодарский край
13 июня 2024, 14:34
Суд закрыл слушания по делу Беркович и Петрийчук
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд решил закрыть процесс по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук после заявления стороны обвинения об угрозах свидетелям. Об этом сообщил РБК.

Судья Юрий Массин заявил о четырех опубликованных в интернете высказываниях с угрозами в адрес свидетелей. Прессе распечатки не предоставили.

По словам адвоката Ксении Карпинской из представленных материалов не следует, что в адрес участников заседания поступают угрозы, а также нельзя понять, где и кем они были опубликованы, что нарушает установленный порядок представления доказательств. Она отметила, что распечатки представили в суде именно тогда, когда свою позицию должна была представлять сторона защиты.

«Я считаю, что это для того, чтобы лишить нас состязательности сторон, а именно предоставлять свои доказательства в том же виде, в тех же объемах и на тех же основаниях, что были представлены прокуратурой, что нарушает статью 15 Уголовно-процессуального кодекса», - заявила Карпинская.

Беркович и Петрийчук обвинили в оправдании терроризма и арестовали в мае 2023 года. Им грозит до семи лет лишения свободы. За режиссера и драматурга вступились Юлия Пересильд, Константин Райкин, Данила Козловский и другие деятели культуры.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» о трагической судьбе русских женщин, завербованных в соцсетях и попавших под суд, поставили в 2020 году. Он получил две премии «Золотая маска».

Суд Спектакль Театры

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