Депутаты рассмотрят проект об условиях освобождения от наказания за вооруженный мятеж

Не стало заслуженного артиста России, актера и педагога Юрия Шепелина. Он скончался на 76-м году жизни, сообщил сайт «Культура в Вологодской области».

Шелепин родом из Вологды. Посещал театральную студию в доме пионеров. В 1985 году окончил Ярославское театральное училище. Свою творческую карьеру в Вологодском театре кукол «Теремок» начал в возрасте 17 лет. Там он прослужил более 40 лет. За эти годы Шелепин исполнил свыше 300 ролей.

Работал с известными театральными режиссерами, включая Игоря Игнатьева, Николая Боровкова и Александра Волотовского.

Артист также гастролировал и участвовал в фестивалях за границей, в том числе в Венгрии, Финляндии и США.

В 2007 году Шелепин ушел на пенсию, постоянно приходил на мероприятия в Вологодский театр кукол, поддерживал молодых артистов.