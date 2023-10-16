Депутаты предложили ввести выплату для ухаживающих за инвалидами россиян
Группа депутатов ЛДПР предложила ввести ежемесячную плату россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и престарелыми старше 75 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст законопроекта и пояснительную записку.
В новом проекте закона депутаты предложили установить выплаты в размере МРОТ, инициатива получила название «О справедливых выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Авторы документа отметили, что таким образом уравняются выплаты для всех опекунов таких лиц. Кроме того, законопроект снизит возраст престарелых граждан с 80 до 75 лет.
«Принятие законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату лицам, выполняющим крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами», - заключили авторы документа.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в Госдуму внесут проект закона о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета. По его словам, родители, вернувшиеся раньше срока на работу, смогут получать и пособие, и зарплату в течение полутора лет после родов.