03 апреля 2024, 11:36

Депутаты предложили ужесточить ответственность за провоз патогенов

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Парламентарии разработали законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами. Согласно новым поправкам, преступникам за провоз патогенов в Россию будет грозить до 12 лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму», - отметил он.

Депутат добавил, что Россия столкнулась с новыми вызовами и угрозами, поэтому ради укрепления безопасности страны ответственность за контрабанду патогенов необходимо ужесточить. По его словам, новые поправки предусматривают уголовное наказание для злоумышленников, которые провозили на российскую территорию различные вирусы, микроорганизмы, токсины и биоагенты, полученные в результате генетических манипуляций и биосинтеза.

«США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях», - подчеркнул Пискарев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за участие в нежелательных в России организациях. Авторы инициативы указали, что некоторые зарубежные структуры представляют угрозу для страны.

Законы Госдума РФ Депутаты Россия Биолаборатории
03 апреля 2024, 12:05
Адвокат «Макфы» назвал арест активов на 100 трлн «творчеством пристава»
РИА «Новости»
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Наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» можно назвать «творчеством судебного пристава». Такое заявление в интервью РБК сделал представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов.

«Генеральная прокуратура не указывала в своем иске 100 триллионов рублей, там содержатся другие цифры, а не 100 триллионов рублей», - сообщил юрист.

По мнению адвоката, исковые требования прокуратуры являются неким «правовым фэнтези».

В беседе с журналистами РИА «Новости» Хлюстов сказал, что арест на такую сумму можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение.

В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Под арест попали счета родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Генпрокуратура РФ Суд Депутаты Аресты
03 апреля 2024, 11:25
Производитель российских смазочных материалов поделился опытом производства эффективных масел
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«Газпромнефть — смазочные материалы» организовала профильную конференцию для ключевых партнеров отрасли в Московской области. В рамках мероприятия участники посетили производственную площадку в городе Фрязино. Эксперты компании продемонстрировали технологический цикл создания масел: от разработки рецептур до выпуска готовой продукции.

Московский завод смазочных материалов (МЗСМ) оснащен блендинговой установкой, которая одновременно соединяет до семи компонентов масел. Это на треть сокращает время смешения и гарантирует точность дозирования.

Специалисты рассказали о выстроенных на площадке бизнес-процессах, цифровых и технических сервисах, логистике и производственной безопасности. Среди представленных успешных практик - оптимизация цикла производства, испытания новых видов тары и упаковки, а также вовлечение контрагентов в систему управления операционной деятельностью.

«Мы открыты к сотрудничеству и постоянному обмену опытом с нашими партнерами. Совместные конференции и проекты дают возможность оперативно реагировать на потребности рынка, обеспечивая все отрасли экономики эффективной продукцией. Производственные мощности позволяют создавать смазочные материалы практически под любой запрос промышленных предприятий», - подчеркнул директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

Россия Фрязино Газпром нефть Промышленность
03 апреля 2024, 10:38
Пятеро детей останутся в больнице после теракта в «Крокусе»
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После жуткого теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в больницах все еще остаются пять детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, писало издание Ura.ru.

«Пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», - передала она.

Всего при теракте погибли шестеро детей. Семь несовершеннолетних пострадали, двое из них уже лечатся дома.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись в упор расстреливать людей. Преступники повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар, а часть конструкций в помещениях рухнула. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадали свыше 550 россиян.

Ранее США заявили, что якобы предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе» за несколько недель. Однако информация была общей и не позволила выявить всех , кто мог участвовать в преступлении.

Дети Больницы Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 04:28
Россиянам рассказали, кого нельзя не впускать в квартиру из-за новых штрафов
Freepik
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Штрафы за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы увеличат в пять раз — Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. Инициативой могут воспользоваться мошенники, пугая хозяев разными штрафными выплатами. Прежде чем впускать газовщиков в квартиру следует уточнить у управляющей компании насчет проведения проверки в доме. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Штрафы за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы увеличат в пять раз - Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. Инициативой могут воспользоваться мошенники, пугая хозяев разными штрафными выплатами. Прежде чем впускать газовщиков в квартиру следует уточнить у управляющей компании насчет проведения проверки в доме. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Аферисты могут приходить в дома и вынуждать платить за ненужное оборудование, якобы необходимое для установки в жилище.

«Самый простой способ уточнить, идет ли проверка - позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать», - сказал юрист.

По словам Гусятникова, газовики ходят в специальной форме и носят с собой соответствующее удостоверение.

Ранее зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, не пускающие газовщиков домой для проверки, создают реальную опасность для себя и соседей. Она предложила увеличить штрафы до двух миллионов рублей.

Штрафы Мошенничество Квартиры

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