Депутаты предложили ужесточить ответственность за провоз патогенов

«Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму», - отметил он.

Депутат добавил, что Россия столкнулась с новыми вызовами и угрозами, поэтому ради укрепления безопасности страны ответственность за контрабанду патогенов необходимо ужесточить. По его словам, новые поправки предусматривают уголовное наказание для злоумышленников, которые провозили на российскую территорию различные вирусы, микроорганизмы, токсины и биоагенты, полученные в результате генетических манипуляций и биосинтеза.

«США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях», - подчеркнул Пискарев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за участие в нежелательных в России организациях. Авторы инициативы указали, что некоторые зарубежные структуры представляют угрозу для страны.