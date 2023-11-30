30 ноября 2023, 00:48

Депутаты предложили упросить для желающих репатриироваться в Россию получение вида на жительство

РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который упростит получение вида на жительство соотечественникам, желающим репатриироваться в Россию. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, законопроект разместили в электронной базе Госдумы.

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут по новому закону оформить заявление о виде на жительство через посольство или консульство, при условии участия в программе репатриации. ВНЖ они могут получить без разрешения на временное проживание.

Вид на жительство выдает территориальное МВД по субъекту, выбранному для переселения. Для репатриантов обязательна дактилоскопия с государственной регистрацией, предоставление медицинских документов, в которых подтверждено отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.

В октябре в ГД предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.

Госдума РФ Россия
30 ноября 2023, 00:07
Украинцы стали меньше поддерживать вступление страны в НАТО и ЕС
Pxhere
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Доля украинцев, выступающих за присоединение страны к НАТО и Евросоюзу, уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

Количество тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в ЕС на референдуме, снизилось на 7% и составило 78%. При этом не определившихся с ответом и не желающих голосовать стало больше. Теперь их 14%, тогда как в июле было 3%.

Поддержка вступления Украины в Североатлантический альянс тоже упала. В июле показатель достигал 83%, в конце ноября - 77%. Порядка 53% респондентов назвали неприемлемым присоединение страны к НАТО в существующих границах, 40% поддержали эту идею.

Опрос проходил 22–23 ноября. Участниками исследования стала тысяча взрослых украинцев.

Ранее на Украине признали, что среди жителей пропадает сплоченность. Также в стране снизился уровень патриотизма и доверия к президенту Владимиру Зеленскому.

Опросы также показали, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходят к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир, сообщил RT.

Евросоюз НАТО Украина
29 ноября 2023, 23:43
Непогода внесла коррективы в работу московских аэропортов
Freepik
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Более 20 рейсов отменили или задержали в трех столичных аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 22:47 по московскому времени во Внуково задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедово вовремя не смогли вылететь семь бортов, еще один рейс отменили. В Шереметьево пять самолетов отсрочили вылет, два борта отменили рейсы.

Москвичей предупредили о сильных метелях , столица окажется во власти южного циклона. Вечером 29 ноября по прогнозу синоптиков ожидалась сильная метель и порывистый ветер, а также осадки в виде снега. Ночью температура воздуха опустится до отметки -7 градусов.

В четверг и пятницу жители столицы смогут наблюдать северное сияние после магнитной бури. Недавний взрыв на Солнце может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.

Аэропорт Домодедово Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково
29 ноября 2023, 20:46
Памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону по просьбе депутатов
Официальный сайт Московской городской организации КПРФ
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В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Петру Врангелю, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. С требованием убрать бюст участника Белого движения к властям города и региона обратились ранее депутаты фракции КПРФ в городской думе.

«В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю… После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение», - сообщил Афонин.

Фракция КПРФ в Ростовской городской Думе потребовала удалить бюст участника Белого движения, который установили 7 ноября. Появление памятника Врангелю на территории кадетского корпуса, по мнению коммунистов Ростова-на-Дону, недопустимо. Они заявили, что бюст нужно демонтировать.

В Кировской области фракция КПРФ инициировала установку памятника Иосифу Сталину в детском парке в Орлове. Монумент появился в парке без проведения публичных голосований.

Памятники КПРФ
29 ноября 2023, 20:25
«Росла 41 год». Жительница Миньяра рассказала о краже елки со своего участка
Unsplash
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В Миньяре Челябинской области чиновники украли с частного садового участка ель и поставили ее на площади. Хозяйка земли, где росло дерево, рассказала «360» подробности и показала ель на видео.

Женщина прислала ролик, на котором видны разбросанные «ненужные» еловые ветви. По ее словам, сотрудники местной администрации не предупредили хозяев о том, что собираются спилить дерево.

«Елка с нашего участка исчезла. <…> Администрация как-то так случайно, не предупредив нас, эту елку нашу срубила», - поделилась женщина.

Дерево посадили 1 сентября 1982 года - это сделал супруг женщины и его отец, По ее словам, ель была памятью о родителях.

«Когда эта елка доросла до 150-160 сантиметров, муж макушку у нее сломил. Чтоб она росла пушистой. Ну вот она пушистой и росла 41 год. Теперь она радует наш город», - посетовала хозяйка участка.

Она также засняла на видео уже установленную в центре Миньяра елку. Россиянка добавила, что написала по факту случившегося лично главе городской администрации и его заместителю, а также обратилась в земельный комитет. Однако ответа женщина не получила.

«Поэтому жители Миньяра, района и области заинтересовались и хотят, чтобы это не осталось безнаказанным. И просят, чтобы нам возместили моральный ущерб», - заключила россиянка.

О краже дерева с частного участка стало известно 29 ноября. По данным СМИ, елку спилил один из чиновников администрации Миньярского городского поселения.


Челябинская область Кражи Новый год

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