Депутаты предложили сократить рабочий день для матерей с двумя детьми

«ЛДПР предложила сократить на один час рабочий день матерям двух и более детей до 18 лет. При этом заработную плату необходимо выплачивать в том же объеме, как в случае с полной рабочей неделей», - указали в публикации.

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в течение рабочего дня у матерей возникает много дел: посетить утренние кружки, отвести ребенка к врачу.

«Женщины испытывают стресс, отпрашиваясь каждый раз. Это сказывается на отношениях с коллегами и качестве работы. Утверждение дополнительного часа сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребенка - ответственная и большая работа», - подчеркнул он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ.