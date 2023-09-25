Депутаты предложили повысить зарплату учителям на уровне не ниже 2,5 МРОТ

Читайте нас в:

Речь идет о поправках в закон «Об образовании в Российской Федерации». В нем предлагают прописать, что оплата труда педагогов из муниципальных общеобразовательных организаций, которые работают на полной ставке, должна устанавливаться на уровне не ниже двух с половиной МРОТ.

Также в законопроекте говорится, что зарплата учителей не может быть уменьшена, а оплата труда не должна ухудшиться относительно предложенных изменений. Пока в действующем документе сказано, что заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций не должна быть ниже средней зарплаты, которая установлена в регионе работы.

Авторы инициативы отметили, что труд учителей оплачивается по-разному в различных субъектах России. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке специалисты могут получать более 100 тысяч рублей, а в маленьких российских городах - около 25-30 тысяч рублей. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.