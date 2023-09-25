Депутаты предложили повысить зарплату учителям на уровне не ниже 2,5 МРОТ
Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР решили вынести на рассмотрение палаты проект закона, который устанавливает заработную плату работающим на полной ставке учителям на уровне не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Инициатором предложения стал представитель ЛДПР Ярослав Нилов. Документ оказался в распоряжении ТАСС.
Речь идет о поправках в закон «Об образовании в Российской Федерации». В нем предлагают прописать, что оплата труда педагогов из муниципальных общеобразовательных организаций, которые работают на полной ставке, должна устанавливаться на уровне не ниже двух с половиной МРОТ.
Также в законопроекте говорится, что зарплата учителей не может быть уменьшена, а оплата труда не должна ухудшиться относительно предложенных изменений. Пока в действующем документе сказано, что заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций не должна быть ниже средней зарплаты, которая установлена в регионе работы.
Авторы инициативы отметили, что труд учителей оплачивается по-разному в различных субъектах России. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке специалисты могут получать более 100 тысяч рублей, а в маленьких российских городах - около 25-30 тысяч рублей. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.