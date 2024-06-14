Депутаты предложили оповещать абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах

Депутаты предложили размещать информацию на портале «Госуслуги». Человек сможет приостановить действие договора, если он не соглашался на его заключение.

Законопроект также предусматривает более жесткие требования к оформлению сим-карт для иностранцев. Согласно документу, эта категория абонентов сможет заключать договоры только при личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации как пользователей, так и их устройств.

Ранее ФСБ начала обсуждать с Минцифры ужесточение продаж сим-карт. Это поможет вести борьбу с серым рынком, считает шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.