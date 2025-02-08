08 февраля 2025, 09:51

Депутаты предложили обязать россиян предоставлять ИНН при обращении за кредитом

РИА «Новости»
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Госдума рассмотрит законопроект, обязующий заемщиков предоставлять свой ИНН банкам и другим финансовым организациям в случае оформления кредита. Об этом заявил спикер ГД в своем Telegram-канале.

«Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит», - объяснил он.

По его словам, такой шаг поможет защитить россиян от мошенников, которые путем обмана заставляют своих жертв брать кредиты. Парламентарии рассмотрят законопроект уже на следующей неделе, подчеркнул Володин.

Ранее мошенники обманули российского биатлониста Платона Исламшина. Аферисты связались со спортсменом под видом вице-президента Федерации лыжных гонок, а позже перезвонили ему от имени сотрудника ФСБ. Они вынудили мужчину перевести им деньги, а также попытались уговорить его взять кредит. Когда зашла речь о займе, биатлонист понял, что разговаривал с мошенниками.

Банки Госдума РФ Депутаты Кредиты
07 февраля 2025, 14:52
Wildberries будет сотрудничать с прокуратурой при проверке данных о досмотрах
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Компания Wildberries всегда готова сотрудничать с правоохранителями. Так пресс-служба площадки ответила 360.ru на вопрос о проверке прокуратурой Подмосковья из-за досмотров с раздеванием.

«Wildberries всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содествие», - заявили в пресс-службе.

Видео, где одного из работников компании досматривали с раздеванием появилось в соцсетях в июне 2022 года. Тогда руководству Wildberries поручили устранить нарушения.

В январе этого года в Сети снова появилась информация о досмотрах с раздеванием сотрудников компании. После этого в прокуратуре решили провести проверку.

Ранее пресс-служба Wildberries прокомментировала инициативу у политолога Алексея Ярошенко о запрете продажи интим-товаров через интернет-площадки. В компании заявили, что идея не имеет под собой оснований и «видится популизмом ».

Маркетплейсы
07 февраля 2025, 13:06
«Каждый час сна на счету». Для кого четырехдневная рабочая неделя станет спасением
Freepik
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В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева рассказала 360.ru, что разумный зарубежный опыт можно и нужно адаптировать к нашей правовой системе, в этом нет ничего плохого.

Например, четырехдневная рабочая неделя для матерей, как в Японии, стала бы спасением для многих работающих женщин. Или оплачиваемый отпуск при рождении ребенка для отцов, как во Франции, который можно брать короткими периодами.

«Вовлекать папу в воспитание малыша без полноценного ухода в декрет - это большая помощь семьям, особенно на раннем этапе жизни ребенка, когда каждый час сна мамы на счету», - подчеркнула депутат.

Авксентьева считает, что такой опыт стоит рассмотреть и оценить его экономическую эффективность.

Фракция «Новые люди» убеждена, что государство должно активно поддерживать работодателей, которые внедряют корпоративные программы, направленные на помощь семьям с детьми. Необходимо разработать и ввести стандарт семейно-демографической политики, который будет мотивировать работодателей оказывать социальную поддержку своим сотрудникам и их семьям.

«Мы изучаем опыт российских компаний, и нам есть чем гордиться. Некоторые работодатели предлагают молодым родителям выплаты за рождение детей или создают детскую комнату на работе. Кто-то предлагает мамам расширение программы ДМС, компенсацию стоимости путевок на отдых для ребенка. Все эти практики надо поддерживать и снижать такому бизнесу налоговую нагрузку», - добавила Авксентьева.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе. Однако для работников производств сократить рабочую неделю не получится, поскольку «это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».

Россия
07 февраля 2025, 11:12
Студентам медвузов дадут возможность выбирать регион для обязательной отработки
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Студенты медицинских вузов, проходящие обучение на бюджетной основе, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минздрава.

Ведомство разработало проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в случае принятия инициативы выпускников медицинских специальностей средних профессиональных учреждений и вузов будут после обучения трудоустраивать в обязательном порядке.

Специалист сможет сам выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий, добавили в пресс-службе.

Если студент обучается по договору целевого обучения, то после выпуска он должен пойти работать в указанную в документе организацию.

Ранее профессор и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов раскритиковал проект об обязательной отработке.

По его словам, чтобы принять эту инициативу, придется изменить не только закон об образовании, но и конституцию, в которой есть упоминание гарантии бесплатного доступа к образованию российских граждан.

Вузы Врачи Медицина Студенты
07 февраля 2025, 11:09
«Космический модник». В интернете оценили внешность нового главы Роскосмоса
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса. Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.

Часть пользователей восхищаются внешностью Баканова, сравнивая его со Штирлицем в исполнении Вячеслава Тихонова или американским актером Томом Харди. Один из комментаторов даже назвал его «космическим модником».

Однако другие с ними не согласились и написали, что в его внешности нет ничего особенного и что Баканов пытается копировать Илона Маска.

«Таких лиц, как у Гагарина, уже нет…» - написал один из пользователей.

До этого Баканов занимал должность замминистра транспорта, а ранее руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“ - единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что у Кремля нет никаких претензий к ушедшему в отставку экс-главе госкорпорации Юрию Борисову. Он объяснил это решение кадровой ротацией.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса.

Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.

Интернет Отставки Роскосмос

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