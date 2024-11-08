08 ноября 2024, 20:44

Депутаты отказались от исключения для монахинь в законопроекте против чайлдфри

РИА «Новости»
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Профильный комитет Госдумы выступил против исключений в запрете пропаганды чайлдфри для больных, малоимущих и монахинь. Депутаты призвали отклонить все внесенные фракцией «Новые люди» поправки к законопроекту, сообщил РБК.

«Мы предложили четко разграничить, что именно считать пропагандой и что нет, чтобы люди могли свободно выражать личное мнение и врачи могли честно говорить о медицинских рисках без страха привлечения к ответственности», - сказала соавтор поправок Ксения Горячева.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили не признавать информацию пропагандой чайлдфри в тех случаях, когда отказ от родительства связан с медицинскими противопоказаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями. Кроме того, они призвали снять запрет на использование в предвыборной агитации фотографий несовершеннолетних детей кандидата.

Комитет Госдумы по информполитике отклонил предложение коллег. Еще одну поправку, которую заблокировали депутаты, внесла депутата-справедливоросс Елена Драпеко. Она предложила уточнить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», что именно стоит считать отказом от деторождения.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри прошел первое чтение 17 октября. Соцопрос агентства «Вебер» показал, что лишь половина россиян поддержали эту инициативу.

Дети Законы Госдума РФ Семья
08 ноября 2024, 15:27
Более 20 тысяч нелегалов выдворят из России
РИА «Новости»
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В рамках операции «Нелегал-2024» из России выдворят около 20 тысяч иностранных граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мигранты Россия
08 ноября 2024, 15:24
Уровень доверия россиян к Путину снова вырос
РИА «Новости»
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Восемь из десяти опрошенных россиян заявили о доверии к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ВЦИОМ по итогам проведенного исследования.

Главе государства доверяют 79,4% россиян, свое недоверие выразили 16,5% респондентов. Также его работу на посту президента одобрили 76,5% опрошенных.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,8% жителей России, не доверяют - 19,2%. Неодобрение работой кабмина высказали 10,7% респондентов, а одобрили 51,6% россиян.

Опрос прошел среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет с 28 октября по 3 ноября 2024 года методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров из полного списка абонентов, зарегистрированных на территории страны.

Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней - 11200 человек.

В октябре уровень доверия россиян Путину составил 77% , его деятельность одобрили 79%, отмечали «Известия».

Россия Владимир Путин
08 ноября 2024, 08:26
Занятия в школах и детсадах на Камчатке отменили из-за пеплопада
РИА «Новости»
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В школах и детских садах Усть-Камчатского района Камчатки отменили занятия из-за пеплопада от вулкана Шивелуч. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация района.

«Работа средней школы № 2, а также детских садов „Ромашка“ и „Снежинка“ в поселке Усть-Камчатск прекращается в связи с выпадением вулканического пепла. Просим родителей забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования - детской школе искусств и спортивной школе отменены», - заявили в пресс-службе.

Учреждения образования в поселках Козыревск и Ключи работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменили турнир по волейболу на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района среди женских и мужских команд, назначенный на 9 ноября.

В августе Шивелуч выбросил пепел высотой до 2,5 километра , пепловый шлейф распространился на 60 километров.

Школы Детские сады Вулканы Камчатка
07 ноября 2024, 12:04
Завод по сборке телевизоров Philips и Sony прекратил работу в России
Pxhere
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Завод китайской компании TPV Technology в Ленинградской области приостановил работу. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«Завод китайской TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов», - отметили авторы материала.

Речь идет о заводе в Шушарах, на котором собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp. Их работу приостановили из-за опасений по вторичным санкциям со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза и проблем с оплатой компонентов через Китай.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич предположил, что завод мог прекратить работу из-за пересмотра бизнес-стратегии.

Россия Работа Заводы

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