Депутаты отказались от исключения для монахинь в законопроекте против чайлдфри

«Мы предложили четко разграничить, что именно считать пропагандой и что нет, чтобы люди могли свободно выражать личное мнение и врачи могли честно говорить о медицинских рисках без страха привлечения к ответственности», - сказала соавтор поправок Ксения Горячева.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили не признавать информацию пропагандой чайлдфри в тех случаях, когда отказ от родительства связан с медицинскими противопоказаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями. Кроме того, они призвали снять запрет на использование в предвыборной агитации фотографий несовершеннолетних детей кандидата.

Комитет Госдумы по информполитике отклонил предложение коллег. Еще одну поправку, которую заблокировали депутаты, внесла депутата-справедливоросс Елена Драпеко. Она предложила уточнить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», что именно стоит считать отказом от деторождения.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри прошел первое чтение 17 октября. Соцопрос агентства «Вебер» показал, что лишь половина россиян поддержали эту инициативу.