17 января 2025, 15:30

Депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить Чубайса

РИА «Новости»
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Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина попросили провести доследственную проверку действий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он заявил, что депутаты также обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой дать поручение о предоставлении материалов по заведенным в отношении Чубайса уголовным делам.

В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции бывшего главы «Роснано» на родину и подверг критике реформу российской электроэнергетики, которая проводилась под его руководством.

Он также задавался вопросом о местонахождении Чубайса, который возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год.

Генпрокуратура РФ Госдума РФ Россия Следственный комитет России Анатолий Чубайс Роснано
17 января 2025, 12:46
«Хватит уже рушить». В Госдуме выступили против сокращения новогодних праздников
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб не согласилась с коллегами, призывающими сократить новогодние праздники под предлогом того, что россияне тратят эти дни на вредные привычки и скучают по работе. Свою позицию она изложила в Telegram-канале.

Накануне с такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев , заявивший, что в эти дни резко растет число травм и обострений панкреатита.

Бессараб заявила, что первые числа января у многих семей единственное время, которое они проводят все вместе. Далеко не у всех есть возможность пойти одновременно в отпуск летом, подчеркнула она.

«И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы - это уже традиция», - подытожила депутат.

Перед Новым годом «Комсомольская правда» провела исследование и выяснила, что количество людей, собирающихся трудиться во время каникул, за прошедший год выросло на треть. Если перед 2024 годом отдыхать планировал 71% жителей, то перед 2025-м - уже 54%.

Праздники Семья Депутаты Работа Новый год
17 января 2025, 08:57
Льготную ипотеку для чиновников в России продлили до 2027 года
РИА «Новости»
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Эксперимент по льготной ипотеке под 12% для российских чиновников продлили до 1 февраля 2027 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

После этого программу, которая была запущена в середине 2024 года, могут еще раз продлить или заменить единовременными субсидиями. В эксперименте участвуют 90 сотрудников пяти ведомств - Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства.

Согласно условиям программы, государственным служащим компенсируют из бюджета не только процентную ставку, но и определенную часть стоимости недвижимости. Купить в рамках эксперимента чиновники могут любое жилье в личную, совместную или долевую собственность. Ранее в России пообещали отменить лимиты на семейную ипотеку в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-за поднятия ключевой ставки на программу льготного кредитования пришлось изыскивать дополнительные средства.

Россия Чиновники Ипотека Льготная ипотека
16 января 2025, 22:38
В Госдуме призвали сделать новогодние выходные короткими
Freepik
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Новогодние выходные для россиян нужно сократить до трех-пяти дней. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Свое предложение парламентарий связал с медицинскими соображениями. Он заявил, что за длинные выходные количество травм и обострений панкреатитов после жирной еды значительно увеличивается. Башанкаев объяснил такую тенденцию неправильной культурой отдыха.

«По медицинским ощущениям столь длинные - нецелесообразно. Лучше по три-пять дней много раз в течение года», - добавил депутат.

Самая короткая рабочая неделя в 2025 году длилась у россиян всего лишь два дня. Новогодние каникулы в стране проходили с 1 по 8 января, а на работу пришлось выйти 9 и 10 числа. Примерно треть граждан России продолжили трудиться в новогодние праздники.

Еда Отдых Праздники Депутаты
16 января 2025, 22:27
Борьба с синдромом Плюшкина. Что такое расхламление и кто им занимается?
РИА «Новости»
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В России набирает популярность новый тренд — люди занимаются так называемым расхламлением дома. А если понимают, что не в силах расстаться со старыми и ненужными вещами, обращаются к профессионалам — организаторам пространства. Автор Telegram-канала «Идеальный порядок» Катерина Насонова рассказала на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой, как работают расхламители.


Как избавляются от вещей при расхламлении По ее словам, интерес к расхламлению в России появился более 10 лет назад, а сама услуга довольно востребована.

«Многие обращаются, потому что хотят создать систему в своем доме, которая будет сохранять порядок долгое время. Кто-то хочет как раз не тратить свое время на постоянную уборку», - пояснила Насонова.

От ненужных вещей организаторы пространства избавляются по-разному - что-то отдают, а некоторые продают.

«Откровенно сломанные вещи, вышедшие из пользы, мы, конечно, утилизируем. Помогаем клиенту, зачастую делаем все сами, вывозим ненужное, но это тоже индивидуально все обговаривается», - добавила собеседница 360.ru.

После того, как становится понятно, каким общим объемом вещей человек пользуется, их разбивают на категории, разбирают и дальше занимаются закупкой оргматериалов - контейнеров и прочих систем хранения.

«И уже непосредственно после всего этого переходим к самой организации пространства и наведению порядка», - сказала Насонова.

Кто заказывает организацию пространства Аудитория, которая заказывает подобные услуги, по ее словам, разная. Есть и работающие женщины, и матери в декрете, и мужчины, которым не хочется тратить время, но есть желание приходить в квартиру и радоваться порядку.

«Начиная с 20 [лет] и до 50 точно, на моем опыте, были такие клиенты», - оценила организатор пространства возраст тех, кто хочет расхламиться.

Этап непосредственного избавления от вещей Насонова назвала самым трудозатратным и долгим по времени, если человеку есть от чего расхламляться.

«Но у некоторых клиентов очень мало ненужных вещей, поэтому бывают такие случаи, когда мы сразу приступаем к категоризации и дальнейшей организации пространства», - заключила она.

Женщины Мужчины Квартиры

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