Депутаты ГД предложили добавить на «Госуслуги» раздел о домашних животных

Сайт предложили дополнить списком территорий с площадками, предназначенными для выгула домашних животных. Депутаты считают, что на сервисе должны быть услуги по записи в государственные ветклиники, маркировке домашних животных и предоставлению данных о курсах по дрессировке собак.

Парламентарии призвали добавить на «Госуслуги» информацию о правилах выгула питомцев, установленных в субъектах.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что введение штрафов за выгул опасных собак без намордников поможет снизить число нападений питомцев на людей.