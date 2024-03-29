Депутат указал на возможность применения смертной казни в России

«Открою тайну, которую сам узнал вчера на заседании Госдумы: нет никакого моратория. Есть замечательный депутат КПРФ Юрий Синельщиков, выдающийся юрист, был долгое время прокурором Москвы. Это законник, который про законы знает все. На заседании, когда пошло обсуждение, он сказал: вы знаете, мораторий был введен Конституционным судом в 1999 году до введения судов присяжных», - сказал он.

Парламентарий отметил, что когда суды присяжных ввели, мораторий автоматически перестал существовать.

«После этого в 2009 году Конституционный суд принял документ, но он носит рекомендательный, а не обязывающий характер. Если бы кто-то захотел, то мы могли бы использовать смертную казнь», - добавил депутат.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации.