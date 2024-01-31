31 января 2024, 10:28

Депутат Швыткин предложил внедрить программу реабилитации для участников СВО

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы обсуждают различные инициативы социального характера, направленные на поддержку участников спецоперации. По мнению замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина, нужно создать условия для реабилитации и трудоустройства ветеранов после окончания украинского конфликта. Об этом написала «Лента.ру».

«Я думаю, есть еще вопросы, которые необходимо совершенствовать в этой области», - пояснил российский парламентарий.

Он указал на важность улучшения закона о ветеранах боевых действий. Швыткин заявил, что можно повысить их финансовую поддержку, а также решить жилищный вопрос.

По его словам, в Госдуме придерживаются того законодательного вектора, который задали в прошлом году. Сейчас депутаты обсуждают законопроекты о льготах для вдов, действующих военнослужащих, добавил он.

Ранее глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в 2023 году более 17 тысяч семей участников СВО получили социальную поддержку.

Законы Ветераны Военные Депутаты Россия
31 января 2024, 10:38
Пулково вернулось к штатной работе после снятия ограничений
РИА «Новости»
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Временные ограничения вводились в ночь на среду, 31 января, в петербургском аэропорту Пулково. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оператора аэропорта.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что ограничения вводились с 03:53 до 05:11. При этом в операторе Пулково не пояснили их причины.

В конце января из-за погодных условий в Пулково отменили часть рейсов. В ночь на 23 января диспетчерские службы развернули 22 борта, летевших в Петербург, из-за сильного ветра. Самолеты направили на запасные аэродромы.

Днем ранее вылет четырех рейсов также задержали из-за неблагоприятн ой погоды. Наземные службы Пулково контролируют метеоусловия в зоне прилета, чтобы не создавать риски для пассажирских судов.

Санкт-Петербург
31 января 2024, 10:15
Социологи составили портрет богатейших россиян
РИА «Новости»
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Социологи составили портрет российских миллиардеров. Среди успешных людей оказались в основном мужчины из хороших семей, которые смогли заработать капитал в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ученых центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлану Марееву и Екатерину Слободенюк.

Авторы изучили биографии 379 бизнесменов, которые хотя бы раз попадали в российский список Forbes с 2004 по 2021 год.

Социологи пришло к выводу, что рейтинг богатейших миллиардеров страны мало обновляется. Доля новых богатых людей за последние годы достигает только 3%, уточнили исследователи. Из-за этого растет и средний возраст российских миллиардеров. Он поднялся с 50 лет в 2011 году до 58 в 2021-м.

Около 90% богатейших россиян имеют высшее образование. При этом каждый четвертый из них обладает несколькими дипломами или ученой степенью. Зачастую будущие миллиардеры выбирают для обучения естественно-научное направление в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, при этом треть из них родом не из этих городов.

Богатые россияне предпочитают отдавать детей на обучение за рубеж. В 2011 году таких было 64%, а в 2021-м - 69%.

Женщины пополняют списки миллиардеров крайне медленно. В 2011 году в рейтинге из 200 человек находилась только одна женщина. В 2021 году их стало семь. Авторы исследования подчеркнули, что гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы. Однако в последние годы «золотые двери» для женщин приоткрылись, резюмировали социологи.

Исследования Рейтинги Женщины Ученые
31 января 2024, 08:05
Захарова сообщила о подготовке к введению учета проживающих за рубежом россиян
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел России совместно с другими ведомствами прорабатывает возможность введения обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, работа идет в рамках плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики, который утвердил кабмин. Дипломат уточнила, что необходимо сформулировать определение граждан, постоянно проживающих за пределами России, а также конкретизировать их правовой статус. Проекты нормативных актов МИД России представит кабмину летом 2025 года, подытожила Захарова.

Ранее в Финляндии призвали отменить второе гражданство для россиян , проживающих в стране. Тем, кто хочет получить финский паспорт, придется отказаться от российского, считают власти.

Мария Захарова Россия МИД РФ
31 января 2024, 05:55
Сертификацию для самозанятых в сфере красоты захотели ввести в России
Freepik
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Торгово-промышленная палата (ТТП) обратилась в аппарат правительства с предложением ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, в частности, для мастеров маникюра и косметологов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо палаты.

Сертификация нужна для того, чтобы снизить вероятность оказания клиентам некачественных услуг от мастеров «на дому». Сейчас стерилизацией инструментов и оформлением медицинской книжки обязательно должны заниматься только юридические лица и индивидуальные предприниматели, поэтому все чаще бизнесмены переходят в самозанятость.

Сертификация также подтверждает, что специалист обладает нужной квалификацией и соблюдает требования безопасности.

Сейчас ИП, оказывающие услуги по маникюру, в частности, оформляют медкнижку, приобретают сертифицированные расходные материалы и оборудование, заключают договоры на вывоз отходов и обслуживание медтехники. Самозанятые это делать не обязаны.

В результате получается, что ИП несут в разы больше расходов и получают меньше прибыли, поэтому вынуждены повышать цены на свои услуги.

Еще один момент - ущерб здоровью, причиненный некачсетвенным сервисом. Сертификация снизит такие риски.

В конце прошлого года посетительнице московского салона красоты «Пальчики» неудачно сделали маникюр , в результате чего женщина едва не потеряла палец.

Россия Самозанятые Красота

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