Депутат Швыткин предложил внедрить программу реабилитации для участников СВО
Депутаты Госдумы обсуждают различные инициативы социального характера, направленные на поддержку участников спецоперации. По мнению замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина, нужно создать условия для реабилитации и трудоустройства ветеранов после окончания украинского конфликта. Об этом написала «Лента.ру».
«Я думаю, есть еще вопросы, которые необходимо совершенствовать в этой области», - пояснил российский парламентарий.
Он указал на важность улучшения закона о ветеранах боевых действий. Швыткин заявил, что можно повысить их финансовую поддержку, а также решить жилищный вопрос.
По его словам, в Госдуме придерживаются того законодательного вектора, который задали в прошлом году. Сейчас депутаты обсуждают законопроекты о льготах для вдов, действующих военнослужащих, добавил он.
Ранее глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в 2023 году более 17 тысяч семей участников СВО получили социальную поддержку.