20 ноября 2023, 19:22

Депутат предложил не выдавать маткапитал россиянам с двойным гражданством

РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли законопроект, ограничивающий выплату материнского капитала при наличии двойного гражданства. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев, выступивший автором этой инициативы.

Согласно его предложению получатели выплат не должны иметь другого гражданства, кроме российского. Также для выплаты как минимум один родитель должен быть гражданином России по рождению.

«Внес в законопроект по маткапиталу две поправки, ограничивающие превращение самого механизма в кормушку для мигрантов, которая стимулирует их в получении гражданства для присвоения средств», - пояснил парламентарий.

Матвеев подчеркнул, что новые ограничения не коснутся жителей новых регионов России.

Ранее депутат Андрей Алехин предложил проиндексировать размер материнского капитала , чтобы помочь семьям в условиях роста стоимости жилья. Кроме того, депутат Павел Крупник заявлял, что необходимо разрешить тратить маткапитал на развитие фермерских хозяйств , писал RT.

Госдума РФ Россия Маткапитал в РФ
20 ноября 2023, 19:36
Путин дал старт поставкам нового общественного транспорта регионам России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин дал символический старт поставкам нового общественного транспорта в регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в видеоформате, ее приурочили ко Дню работника транспорта, который отмечают 20 ноября.

«Разрешаю. Делаю это с удовольствием», - сказал Путин в ответ на просьбу министра транспорта Виталия Савельева дать старт движению техники.

Глава государства подчеркнул, что от надежной и четкой работы транспортной сферы зависит укрепление экономики страны, рост торгового оборота, туризма и промышленности, а также качество жизни людей.

«Именно поэтому важно делать транспорт более современным и эффективным, наращивать его возможности», - добавил президент.

Путин отметил, что на обновление транспорта в субъектах России выделили казначейские кредиты на 50 миллиардов рублей. За счет этих средств регионы получат около трех тысяч автобусов.

Ранее российский лидер поручил наращивать возможности транспортной отрасли страны, писал RT.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:32
Приквел «Голодных игр» появился в прокате в нескольких российских кинотеатрах
Global Look Press
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Приквел «Голодных игр», официально недоступный для просмотра в России и не получавший прокатное удостоверение Минкультуры, появился в нескольких кинотеатрах. Билеты доступны в том числе онлайн, но только на определенные сеансы, сообщило РИА «Новости».

Мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» состоялась 5 ноября. В России лента появилась в прокате в кинотеатре «Космик Марьина Роща». Купить билеты можно и онлайн, но не на все сеансы.

Помимо этого, посмотреть приквел «Голодных игр» можно в «Мягком кинотеатре Отрада». Билеты можно купить онлайн. Выход кинокартины анонсировала также сеть «Мираж» в своих кинотеатрах в столице, Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Смоленске, Петрозаводске, Стерлитамаке и Мурманске.

По сюжету фильма молодой Кориолан Сноу до того, как стать президентом Панэма, был последней надеждой для своего рода. Эта некогда великая династия впала в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу становится наставником Люси Грей Бэйрд - трибута дистрикта 12.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» - не первый фильм, который покажут в России по предсеансовому обслуживанию. Ранее аналогичным образом в стране показали «Барби» и «Оппенгеймера».

Кино Россия
20 ноября 2023, 17:47
Главную новогоднюю елку в России показали из космоса
РИА «Новости»
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На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга» сообщило РИА «Новости».

«Возраст дерева - 84 года, диаметр ствола - 60 сантиметров», - рассказали в организации.

Найти идеальную елку удалось с помощью спутникового фото.

Кандидатами ежегодно становятся 50-70 деревьев. Главные требования к идеальной елке - гладкий и прямой ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы техника могла подъехать к дереву в лесу.

В новогодние праздники в Подмосковье проведут свыше 10 тысяч мероприятий.

Тематические программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры. Кроме того, жителей и гостей региона ждут 39 ледовых спектаклей и 800 спектаклей.

Новый год Москва 2023
20 ноября 2023, 17:08
Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В течение 2023 года более миллиона человек, проживающих в столице, получили карту москвича. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что персональная карта способна предоставить доступ к разнообразной системе городских услуг. Ее владельцы получат преимущества, в том числе бесплатное посещение музеев для школьников и студентов колледжей. Она также позволит с комфортом записаться к врачу или взять в библиотеке книгу.

Общее количество пользователей карты москвича составило почти пять миллионов горожан. В этом году возможность получать такую карту появилась у детей семи лет, которые еще не пошли в школу.

Партнерами карты лояльности стало более 8,5 тысячи компаний - аптек, кафе, магазинов. Чтобы оформить ее, нужно найти соответствующий раздел на портале mos.ru.

Ранее чат-бот столичного дептранса по имени Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей за три года. За день она способна обработать 13 тысяч сообщений.

Льготы Сергей Собянин Москва 2023

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