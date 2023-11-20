Депутат предложил не выдавать маткапитал россиянам с двойным гражданством

Согласно его предложению получатели выплат не должны иметь другого гражданства, кроме российского. Также для выплаты как минимум один родитель должен быть гражданином России по рождению.

«Внес в законопроект по маткапиталу две поправки, ограничивающие превращение самого механизма в кормушку для мигрантов, которая стимулирует их в получении гражданства для присвоения средств», - пояснил парламентарий.

Матвеев подчеркнул, что новые ограничения не коснутся жителей новых регионов России.

Ранее депутат Андрей Алехин предложил проиндексировать размер материнского капитала , чтобы помочь семьям в условиях роста стоимости жилья. Кроме того, депутат Павел Крупник заявлял, что необходимо разрешить тратить маткапитал на развитие фермерских хозяйств , писал RT.