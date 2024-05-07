Депутат попросил МЧС провести «шашлычную амнистию»

«Считаю необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан», - заявил он.

Даванков предложил амнистировать тех, кого уже наказали по частям первой и второй статьи 20.4 КоАП России за аналогичные нарушения. Уплаченные штрафы депутат призвал возместить.

Он апеллировал результатами соцопроса, по которому более 60% россиян в майские праздники решили пожарить шашлык. Около трети поедут на дачу. Даванков напомнил, что по закону штраф до 15 тысяч рублей могут выписать за разжигание огня на удалении менее пяти метров от построек, независимо от типа жаровни. Депутат заявил, что в законодательстве не учли тот факт, что закрытые мангалы безопасней открытых.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил провести «дачную амнистию» в отношении бань и теплиц. Он предложил регистрировать их по старому техпаспорту.