Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы

Россиянам следует создавать семьи активнее и не затягивать с рождением детей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде, проинформировал сайт Кремля.

Он объяснил, что многие женщины решаются родить ребенка только после получения образования и успехов в карьере, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране. Глава государства заявил, что россияне откладывают рождение ребенка, из-за чего на появление второго или третьего малыша у них не остается ни сил, ни времени.

«Сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. <…> И это называется отложенный первый ребенок», - отметил Путин.

По его словам, для роста численности населения жителям России следует раньше создавать семьи. Если у родителей будет как минимум три ребенка, демографическая ситуация значительно улучшится.

«А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка», - заключил российский лидер.

Ранее Путин прибыл в Калининград и посетил Дом студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Он поздравил учащихся и преподавателей с Татьяниным днем, сообщил сайт kp.ru.