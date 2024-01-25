25 января 2024, 17:24

Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы

РИА «Новости»
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Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий внесли 22 января.

Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий внесли 22 января.

«В связи с письменным заявлением депутата Московской городской Думы <…> досрочно прекращаются полномочия депутата Московской городской Думы В. А. Рыжкова», - сказано в заключении государственно-правового управления аппарата МГД.

Причины такого решения не разглашаются.

Владимир Рыжков был депутатом четырех созывов Государственной думы России. В 2021 году он стал депутатом Мосгордумы VII созыва.

Ранее депутаты МГД от партии «Яблоко» попросили мэра Москвы Сергея Собянина вернуть мемориальные таблички с именами жертв политических репрессий , которые вешали на жилые дома в рамках проекта «Последний адрес».

Депутаты Москва
25 января 2024, 17:45
Путин призвал россиян пораньше создавать семьи
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Россиянам следует создавать семьи активнее и не затягивать с рождением детей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде, проинформировал сайт Кремля.

Он объяснил, что многие женщины решаются родить ребенка только после получения образования и успехов в карьере, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране. Глава государства заявил, что россияне откладывают рождение ребенка, из-за чего на появление второго или третьего малыша у них не остается ни сил, ни времени.

«Сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. <…> И это называется отложенный первый ребенок», - отметил Путин.

По его словам, для роста численности населения жителям России следует раньше создавать семьи. Если у родителей будет как минимум три ребенка, демографическая ситуация значительно улучшится.

«А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка», - заключил российский лидер.

Ранее Путин прибыл в Калининград и посетил Дом студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Он поздравил учащихся и преподавателей с Татьяниным днем, сообщил сайт kp.ru.

Дети Семья Женщины Владимир Путин Калининград
25 января 2024, 17:13
«РЖД должны разделить ответственность». Омбудсмен — о наказании за смерть кота Твикса
РИА «Новости»
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За судьбу кота Твикса в первую очередь должен отвечать его хозяин. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

По мнению омбудсмена, по отношению к проводнице правосудие слишком сурово. Стоит уточнить, были ли у нее инструкции на случай обнаружения в вагоне ничейного животного.

«Я считаю, что за судьбу животного должен отвечать в первую очередь хозяин! <…> РЖД должны разделить ответственность», - подчеркнула Мишонова.

Она также напомнила, что по закону и на практике даже родителям дают время на исправление, если находят брошенного ими ребенка.

Твикс умер после того, как во время поездки в поезде выбрался из переноски. Проводница не нашла его хозяев, и в итоге кота выставили на улицу. После гибели питомца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Его фигурантом пока никто не стал.

История Твикса всколыхнула всю страну. Уже 300 человек подписали петицию с требованием уволить проводницу, выбросившую кота на улицу, сообщил сайт kp.ru.

РЖД Коты Животные
25 января 2024, 14:18
Около 800 литров медовухи сварили в МГУ ко Дню студента
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сварили 800 литров медовухи ко Дню российского студенчества. Подробнее об этой традиции рассказали в Telegram-канале вуза.

«Восемьсот литров медовухи от ректора сварено для традиционного угощения студентов и гостей МГУ», - уточнили в пресс-службе.

В МГУ добавили, что традиция розлива медовухи в Татьянин день появилась, когда ректором МГУ стал Виктор Садовничий. В специальную амбарную тетрадь записали подробности рецепта, который держится в секрете. Однако известно, что в него входят бадьян, корица, гвоздика и таежные травы. Каждый год руководитель университета предлагает новые ингредиенты, а мед он закупает лично у пасечников.

Также студентов и преподавателей пригласили принять участие в тематической акции на стойке «Живое общение» в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Пришедших ждут викторины и призы. О других мероприятиях в этот день ранее рассказали в пресс-службе Московского транспорта.

Студенты МГУ Москва
25 января 2024, 13:23
«Лишить всех званий». Депутат ГД рассказала про наказание за фейки о ВС РФ по новому законопроекту
РИА «Новости»
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. Уточняется, что его заберут, если распространители ложной информации действовали из корыстных побуждений или по найму. Как закон коснется релокантов, обсудили депутат, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и Екатерина Малашенко в стриме «360».

Новый законопроект действительно предусматривает конфискацию имущества в качестве меры пресечения преступлений, касающихся нарушения безопасности России. Речь идет в том числе о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах страны. Однако документ предполагает и другое наказание.

«Тех самых иноагентов, релокантов, как их еще принято называть, возможно лишить всех почетных званий. В том числе - народные артисты. Вы помните, что достаточно много из недовольных своей жизнью в России, перемещенных за границу, сегодня являются именно заслуженными артистами, народными артистами», - отметила Бессараб.

Если они продолжают свою преступную деятельность, и она доказана, суд вправе лишить их соответствующего звания. Депутат отметила, что пока конкретные имена назвать нельзя.

«Я не могу сказать ни о каких именах сейчас, потому что это вопрос сугубо судебного порядка», - подчеркнула она.

Парламентарий объяснила, что невозможно предположить, кого лишат званий и наград, пока не состоялся судебный процесс.

Суд Законы Госдума РФ Преступления Депутаты Россия

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