Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы
Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий внесли 22 января.
Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий.
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий внесли 22 января.
«В связи с письменным заявлением депутата Московской городской Думы <…> досрочно прекращаются полномочия депутата Московской городской Думы В. А. Рыжкова», - сказано в заключении государственно-правового управления аппарата МГД.
Причины такого решения не разглашаются.
Владимир Рыжков был депутатом четырех созывов Государственной думы России. В 2021 году он стал депутатом Мосгордумы VII созыва.
Ранее депутаты МГД от партии «Яблоко» попросили мэра Москвы Сергея Собянина вернуть мемориальные таблички с именами жертв политических репрессий , которые вешали на жилые дома в рамках проекта «Последний адрес».