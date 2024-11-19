Депутат Мособлдумы назвал справедливой пенсию в 40% от средней зарплаты

«Справедливый размер пенсии - это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», - отметил он.

По его подсчетам, московские пенсионеры при таком законе смогут получать 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска - 33, а Краснодарского края - 30 тысяч.

Ранее демограф Владимир Тимаков предложил привязывать размер пенсии не только к трудовому, но и к родительскому стажу. Он назвал несправедливой ситуацию, при которой многодетная мать получает намного меньшую пенсию, чем бездетная карьеристка.