19 ноября 2024, 11:55

Депутат Мособлдумы назвал справедливой пенсию в 40% от средней зарплаты

РИА «Новости»
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Достойная пенсия должна составлять не меньше 40% от средней зарплаты в регионе. Такое мнение в интервью Gazeta.ru высказал депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

«Справедливый размер пенсии - это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», - отметил он.

По его подсчетам, московские пенсионеры при таком законе смогут получать 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска - 33, а Краснодарского края - 30 тысяч.

Ранее демограф Владимир Тимаков предложил привязывать размер пенсии не только к трудовому, но и к родительскому стажу. Он назвал несправедливой ситуацию, при которой многодетная мать получает намного меньшую пенсию, чем бездетная карьеристка.

Пенсия Депутаты Мособлдума Зарплаты
19 ноября 2024, 08:32
Госдума предложила кабмину 10 незамедлительных мер по мигрантам
Global Look Press
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Правительству России предложили 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди ключевых предложений, которые разработали в Госдуме, — возвращение устного экзамена по русскому языку, а также ограничение приема детей мигрантов в школы, если они не владеют русским.

В частности, устный экзамен по русскому предлагают сделать обязательным для мигрантов, получающих патент для работы в сферах, где знание языка является критически важным.

Помимо этого, в ГД предложили расширить видеозапись устной части экзамена, включая вопросы о целях пребывания мигранта в России.

Для исключения посредников предлагается ограничить список госучреждений, уполномоченных проводить экзамены, плюс полностью исключить из этого процесса коммерческие организации.

Чтобы исключить вероятность дополнительных скрытых платежей, в предложениях есть пункт о включении всех расходов на экзамен в его общую стоимость.

Помимо этого, депутаты разработали проект, регулирующий прием детей мигрантов в школы.

Документ предлагает ввести обязательную проверку законности нахождения родителей этих детей в России, тестирование на знание русского, а также запрет на зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.

Незамедлительные предложения по изменения миграционной политики изложили в проекте постановления, авторами которого стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая.

Ознакомиться с документом можно в думской электронной базе. Главной целью инициатив называют повышение качества экзаменов и борьба с теневым рынком услуг.

Дети Школы Мигранты Русский язык Россия Работа Экзамены
19 ноября 2024, 05:25
В России решили изменить процедуру начисления взносов за капремонт
РИА «Новости»
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В России могут повысить плату за капитальный ремонт в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий сообщил, что Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной.

По новым положениям собственники квартир в домах с установленными лифтами будут платить больше, чем граждане, проживающие без них. Это связано с необходимостью профинансировать работы по замене лифтового оборудования.

Якубовский добавил, что в стране средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за квадратный метр, а это в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.

Ранее в Пермском крае подрядчик выполнил меньше работ при капремонте жилого дома, но при этом не сократил статьи расходов и присвоил лишние деньги.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты Россия Ремонтные работы Квартиры
18 ноября 2024, 23:08
Россиянка завещала жилье сыну из прошлой жизни
РИА «Новости»
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Сектант в Новосибирске убедил пожилую женщину в том, что в прошлой жизни являлся ее сыном. Потерпевшая подарила ему свою квартиру, но суд отменил сделку, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина перенесла инсульт и страдала прогрессирующим слабоумием в форме деменции, но осталась общительной и верила в переселение душ. Несколько лет назад незнакомец втерся к ней в доверие и убедил подарить ему квартиру. Когда старушка умерла, мужчина захотел воспользоваться недвижимостью, но объявилась наследница - внучатая племянница пенсионерки. Началось судебное разбирательство.

Заельцовский районный суд Новосибирска назначил посмертную судебную психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что покойная не осознавала последствий своих действий. Суд отменил договор дарения, но псевдосын оспорил вердикт. Однако Новосибирский областной суд тоже не встал на его сторону и признал сделку недействительной.

В Москве мошенники обманули 72-летнего пенсионера. Они выманили у мужчины более 24 миллионов рублей.

Суд Мошенничество Недвижимость Деньги
18 ноября 2024, 22:54
Вопрос безопасности. Мигрантам призвали запретить работать в детсадах, такси и доставке
РИА «Новости»
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Правительство Новосибирской области запретило мигрантам работать в детсадах, такси, алкомаркетах и табачных магазинах. Эксперт по миграции, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда в разговоре с 360.ru поддержал эту инициативу.

Как правило, под эти запреты подпадают одни и те же сферы - такси, общественный транспорт, услуги и образование. В тех регионах, где ограничения уже действуют, рынок не обрушился, заявил эксперт.

Собеседник 360.ru поддержал решение властей регионов. По его словам, в России не работают фильтры мигрантов , и трудно узнать, кто приехал с благими намерениями, а кто - нет.

«Все-таки детский сад - это наши дети. Образование и здравоохранение - это сферы, где иностранные граждане в принципе не должны работать, потому что это связано в глобальном смысле с обеспечением национальной безопасности, а в локальном - с безопасностью граждан», - объяснил Бурда.

Он выразил уверенность, что аналогичные запреты давно следовало ввести в Москве. По его словам, в некоторых случаях мигранты специально трудоустраивались в детские сады ради льгот. Он предложил ограничить прием приезжих на работу в общественном транспорте, такси, торговле и доставке, но оставить в строительстве и ЖКХ.

«Москва испытывает колоссальный переизбыток мигрантов , в столице все разумные пределы уже пройдены. <…> Но мигранты должны работать там, где они создают прирост экономический», - заключил Бурда.

Системными мерами борьбы с незаконной миграцией озаботилась Госдума. Депутаты обсудят этот вопрос 20 ноября.

Он сообщил, что Новосибирская область не стала первопроходцем, практика введения таких ограничений довольно распространена в России. В 2025 году они начнут действовать уже в более чем 40 субъектах.

«Эти ограничения вводятся не рандомно. Регионы, когда их вводят, рассматривают те сферы, где можно вполне себе обойтись без привлечения иностранной рабочей силы», - пояснил Бурда.

Мигранты Запреты Россия Работа Такси Москва

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