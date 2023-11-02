Депутат Мосгордумы обратился в прокуратуру из-за вырубки деревьев в Косинском парке

«Запросил в департаменте природопользования (ДПиООС) основания для вырубки, дендроплан и заключение дендролога на вырубку такого количества деревьев. Также обратился в московскую прокуратуру о проведении проверки», - уточнил Яндиев.

Депутат указал, что для проведения работ в особо охраняемой зоне власти исключили территорию из списка, а вместо нее внесли другую. При этом Минприроды возразило против решения исключить участок из ООПТ и указало, что законодательством это запрещено.

Яндиев добавил, что он приглашал на встречу представителей департамента природопользования и управы, но от них никто не пришел, что также является нарушением законодательства.

Скандал вокруг вырубки деревьев в парке Косинский подняли активисты района. Они подчеркнули, что на территории зеленого участка проживало много редких видов животных и росли деревья, занесенные в Красную книгу.