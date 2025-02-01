Депутат Миронов выступил за переименование Северного Ледовитого океана

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Впечатлившийся решением президентом США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива лидер думской фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил изменить географические названия в Арктике. Своей идеей он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Политик предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а архипелаг Земля Франца-Иосифа в Землю Ломоносова.

«Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере», - написал Миронов.

Он подчеркнул, что арктический регион остается самым важным для, поэтому Россия должна сохранять свой приоритет.

«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа? <…> Но при чем здесь австрийский император, известный ненавистник России <…> Архипелаг должен стать Землей Ломоносова, еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена», - заявил депутат.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский сразу после инаугурации. Также он поручил совету при Министерстве внутренних дел США обновить данные в Информационной системе географических названий государства.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что новое название коснется лишь шельфовой части акватории, которая находится под контролем США. Остальная часть залива сохранит свое прежнее название.