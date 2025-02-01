01 февраля 2025, 21:26

Депутат Миронов выступил за переименование Северного Ледовитого океана

РИА «Новости»
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Впечатлившийся решением президентом США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива лидер думской фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил изменить географические названия в Арктике. Своей идеей он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Впечатлившийся решением президентом США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива лидер думской фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил изменить географические названия в Арктике. Своей идеей он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Политик предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а архипелаг Земля Франца-Иосифа в Землю Ломоносова.

«Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере», - написал Миронов.

Он подчеркнул, что арктический регион остается самым важным для, поэтому Россия должна сохранять свой приоритет.

«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа? <…> Но при чем здесь австрийский император, известный ненавистник России <…> Архипелаг должен стать Землей Ломоносова, еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена», - заявил депутат.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский сразу после инаугурации. Также он поручил совету при Министерстве внутренних дел США обновить данные в Информационной системе географических названий государства.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что новое название коснется лишь шельфовой части акватории, которая находится под контролем США. Остальная часть залива сохранит свое прежнее название.

Депутаты Россия Арктика
01 февраля 2025, 16:43
Штрафы за стрельбу в ресторанах ввели в Дагестане
РИА «Новости»
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Владельцы ресторанов в Дагестане пошли на крайние меры, чтобы заставить посетителей отказаться от стрельбы в воздух на мероприятиях. Кадры из заведений разлетелись по Сети.

За стрельбу в помещении якобы решили штрафовать на 30 тысяч рублей, если она произойдет на улице при ресторане - на 10 тысяч рублей. Кроме того, на входе гостей часто просят сдать оружие.

Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее в одном из ресторанов Махачкалы убили мужчину и прострелили ногу охраннику. Вызванные на место происшествия медики повезли раненного в живот в больницу, но он скончался в пути. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался безработный житель республики 1977 года рождения.

Штрафы Дагестан Стрельба Рестораны
01 февраля 2025, 15:59
Информация о некачественной сoca-сola в Якутске не подтвердилась
РИА «Новости»
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Информацию в СМИ о поступлении некачественной сoca-сola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердили в  Роспотребнадзоре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о возможном поступлении на рынок опасной продукции после заявления Coca-Cola об отзыве напитка из-за токсичных хлоратов.

В пресс-службе уточнили, что на российском рынке продукции указанного производителя не выявили.

«Поступила информация, что 18 января одному индивидуальному предпринимателю из Бельгии поступала единица продукции завода. Информацию передали в управление Роспотребнадзора по Якутии. Выяснилось, что указанный предприниматель продукцию Сoca-Сola не приобретал», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что иностранный бизнесмен ничего в Россию не пооставлял и занимается совершенно другим видом деятельности, который не относится к торговле.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл итоги анализа опасных аромаингаляторов.

Якутия Роспотребнадзор
01 февраля 2025, 09:30
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
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Президент России Владимир Путин лично встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В январе 2009 года Поместный собор Российской православной церкви (РПЦ) избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация состоялась 1 февраля того же года.

В РПЦ день интронизации отмечают как праздник: патриарх с участием многочисленных иерархов и священников совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя, а затем его поздравляют, вспоминая об итогах развития церковной жизни в России за период его патриаршества.

Ранее патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования России. Он отметил, что население страны мало относительно ее площади и потенциала, поэтому нужно стараться его увеличивать.

Патриарх Кирилл
01 февраля 2025, 08:54
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии
РИА «Новости»
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В феврале российские пенсионеры получат страховые пенсии, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Повышение предусмотрено постановлением правительства России от 23 января 2025 года № 34. Кабмин тогда поручал фонду пенсионного и социального страхования провести индексацию страховых пенсий с доплатой за январь 2025 года.

Кроме того, стоимость одного пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2025 году россиян увеличится до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - до 8907,7 рубля.

Решение об индексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году.

Пенсия Пенсионеры Россия

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